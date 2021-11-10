【ET講股通】孫運喜：保歷加啟示（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股V型反彈，恒生指數早段最多跌332點，低見24481點，午後突然發力上衝掉頭上升，現升逾140點，試返25000點關。港股走勢如何？《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

00：48 - 內銀股跌、科技股升

02：01 - 花樣年 （01777） 跌三成六

02：37 - 中美PPI不理想

04：00 - 解讀港股午後回升原因一：

06：14 - 原因二：騰訊 （00700） 低位反彈

07：43 - 原因三：保歷加啟示 底部見支持

09：15 - 觀眾問股：錦欣生殖 （01951） 上望價位多少？

11：57 - 觀眾問股：森松國際 （02155） 走勢轉好？

15：04 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 現價位可買入？

17：30 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 值得中長綫投資？

19：38 - 觀眾問股：中海外 （00688） 16.8元有貨可加注？

24：15 - 觀眾問股：海底撈 （06862） 21.1元買入可持貨？

27：19 - 港股收市市況速報

29：57 - 股票推介：惠理 （00806）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股是日表現難能可貴，早市一度跌逾300點，午市反覆回升，恒指全日收報24996點，升183點，大市總成交1,362億元。蒙牛 （02319） 跌5.2%至46.3元，加上內險股受壓，拖累恒指早市表現。科技、內房股推升大市，騰訊 （00700） 升4.2%至483.6元，華潤置地 （01109） 升8.8%至31.55元。

早市下跌，主要受累眾多不利因素：一、內房股壞消息不斷，遭投資者要求提前還債的花樣年 （01777） ，股價一度暴瀉近8成，收市跌幅收窄至37%；二、野村下調中國經濟增長預測，料最壞時刻未過，第4季增長僅3%；三、經濟數據欠佳，美國PPI按年勁升8.6%，中國PPI報13.5%創26年高，反映全球通脹壓力持續向上。

潛力股留意惠理 突破頸綫追入

午市戲劇性倒升，主要受惠：一、內媒傳出高盛正在購入內房公司債券，另有報道指今年以來國際投資者不斷增持中國股債，消息帶動內房股氣氛改善；二、早前累積跌幅大的股份反彈，如今日收市後放榜的騰訊，淡友趕在放榜前平倉；三、恒指考驗保歷加通道底部後獲支持。

港股先跌後升，成交增加，短綫望上試保歷加通道中軸，惟整體續在保歷加通道下半部爭持。緊盯騰訊業績及今晚美國CPI。

潛力股可留意惠理 （00806） ，股價升2.9%至4.25元。該股今年業績料倒退，惟歷史股息率有6厘。技術走勢現小雙底利好型態，大成交突破後，完成後抽再上衝，走勢轉強。若突破頸綫4.3元或4.5元，可博上衝5.3至5.4元，止蝕用4.3元或4.1元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰錦欣生殖、森松國際、碧桂園服務、恒大汽車、中海外、海底撈︰立即觀看】

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