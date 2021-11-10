【加密貨幣】稱要打造紐約成加密幣中心 新任市長將推出「紐約幣」兼領取Bitcoin為首3個月薪水

據外媒報導，美國紐約市新任市長亞當斯（Eric Adams）於當地時間周一（8日）宣布，於本周三（11日）推出專屬紐約的城市幣「紐約幣（NewYorkCityCoin，NYCCoin），是使用類近比特幣技術的加密貨幣，並實現競選時的承諾，打造紐約市成為「比特幣中心」（Centre of Bitcoins）。

他又稱，自己於明年1月上任後的首三個月，將會以比特幣領取薪金；紐約市幣的社區挖礦活動將於美東時間周三下午3時（香港時間周四凌晨4時）啟動。

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繼邁阿密幣取得成功後，紐約市幣將成為推出的第二款城市幣，其運作方式將如同邁阿密幣，人們通過購買或「挖掘」加密貨幣來支持他們所在的城市；「挖掘」紐約市幣產生的價值中三成資金，隨後將轉入紐約市的財政儲備，由政府決定如何運用。惟於「紐約市幣」推出初期，仍無法提供個人使用或在開放給大眾的平台上交換。

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責任編輯：潘曉豐