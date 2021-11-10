【美股焦點】Rivian本周三上市　發行價為78美元　估值超過770億美元

據外電報道，電動車製造商Rivian（RIVN）把其首次公開發行股票（IPO）定價為每股78美元，遠高於招股價範圍，為10年來美國股市規模最大的IPO之一。

Rivian計劃將1.53億股的IPO定價為每股78美元，共可募資約120億美元，預計市值為665億美元，攤薄後的市值則為770億美元。有望成為美國歷史上第6大IPO。該公司在上周五把IPO每股定價區間從57到62美元，提高至72美元至74美元。

【AAPL】蘋果CEO庫克承認持有加密貨幣 惟公司未有計劃接受其作支付方式 【下一頁】

這間公司被視為Tesla（TSLA）的對手，根據最近一份監管文件顯示，截至10月31日，這家電動汽車製造商的R1T和R1S車款，在美國和加拿大的預訂量約為55,400輛。而電商巨頭亞馬遜（AMZN）亦擁有Rivian 20％的股份，並訂購了10萬輛Rivian的送貨車。

Rivian的上市文件顯示，該公司在今年上半年淨虧損9.94億美元，由於生產成本上升，預計第三季度淨虧損將增加。

Rivian將於周三（10日）在納斯達克交易所上市，股票代碼為「RIVN」。

【延伸閱讀】 港府據報力爭下月落實有限度通關 濠賭股逆市急升 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【溫股知新】以攻為守 佈局元宇宙

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠