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【OnePlus爆炸】OnePlus Nord 2 5G又出事！手機爆炸起火致用戶嚴重灼傷

科技 15:49 2021/11/10

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中國手機品牌OnePlus接二連三出現手機爆炸事件，OnePlus Nord 2 5G上市短短幾個月內已經爆炸起火至少3次，最近一次更致印度用戶嚴重受傷。

中國手機品牌OnePlus接二連三出現手機爆炸事件，OnePlus Nord 2 5G上市短短幾個月內已經爆炸起火至少3次，最近一次更致印度用戶嚴重受傷。當地著名YouTuber更在事發後呼籲網民，暫時不要購買OnePlus Nord 2 5G。

【私隱安全】小米手機涉嫌監控外國用戶敏感言論　立陶宛國防部呼籲：立即停用　

【Google出錯】用戶投訴美國運通卡突被Google Pay移除　Google：調查中

據印度傳媒消息指出，當地一名男用戶的OnePlus Nord 2 5G放在牛仔褲袋時，突然爆炸和起火，導致他的大腿嚴重灼傷，並留下了大疤痕。爆炸起火的OnePlus Nord 2 5G的前、中、後三層分離，機背已炸開和燒焦。

印度用戶的OnePlus Nord 2 5G放在牛仔褲袋時，突然爆炸和起火，導致他的大腿嚴重灼傷。（ Suhit Sharma Twitter圖片）

事實上，早前一名女士和一名律師都曾遇到類似情況，其中該名律師更向OnePlus作出提告，但卻反而收到OnePlus的律師信，稱他惡意破壞OnePlus的形象和商譽。面對多次事故，直到現時OnePlus仍未公佈賠償方案，也未有提及將產品下架或暫時停售檢查，僅有消息指出OnePlus客戶服務已經聯絡受害者，外媒預計OnePlus會私下賠款了事。

【電子支付】OnePlus Pay或將衝出中國　傳將攻佔印度市場

責任編輯：曾曉汶

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