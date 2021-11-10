【理財智慧】咩叫定期壽險？做按揭最好都買一份

人壽保險算是保險產品中最基本的形式，現在市面上有各式各樣由人壽保險洐生的保險理財產品，例如具儲蓄成份的終身人壽保險、具投資成份的投資相連保險等。本文主要是介紹定期壽險以及其特點，同時也會解釋為什麼買樓按揭的時候，也可以考慮購買一份定期壽險，如何為家人提供一份額外的保障。

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人壽保險是所有保險公司的「起手式」，是最簡單和直接的保險產品，投保人在保障期內不幸離世，受保人便會獲得一筆過的現金賠償，整個保障計劃也會隨之結束。在申索的時候，只需要填寫由保險公司提供的死亡賠償申請書，並附上有關的證明資料便可以。但同時受保人也要留意，有部分地區/國家，例如英國，會視人壽保險賠償為遺產，可能會要求徵稅。

終身同長期的分別

人壽保險分為「終身壽險」和「定期壽險」，主要的分別就是保險期，定期壽險主要分為一年、十年、二十年、三十年，終身壽險大多是是二十年的保費供款期再提供終身的人壽保險。但兩者的保障項目也會有不同，定期壽險只會提供一筆過的身故賠償，終身壽險除了身故賠償外，也會提供額外的喪葬補助，有部分具儲蓄成份的甚至可以在若干年後申請退保賺取利潤。

定期壽險

有別於終身壽險，定期壽險不具有儲蓄成份，只是單純人壽保險的成份，因此不論在保費較低外，保額賠償會較具儲蓄成份的終身壽險為高。不同公司的定期壽險的保費會隨著投保人的年齡增加而增加，有部分甚至是每年續保，但市面上有有部分保險公司的定期壽險可以提供固定的保費與保障。定期壽險的續保年齡每間保險公司會有不同，有部分續保到100歲、85歲也有。

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定期壽險要身體檢查?

不需要，因為有別於醫療保險的保費是取決於投保人的身體狀況，但定期壽險不要求投保人進行身體檢查，投保人只需要通過「簡易核保」回答幾條問題就可以進行投保，甚至可以直接在網上投保。但投保之前也要留意不保事項，有部分保單會對於因為毒品、非法活動、戰脖等引起的事件不保，所以投保前要留意細則。

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如何與按揭結合

一般人買樓的話，應該都會以按揭的形式購買，按揭期長達二十到三十年，因此不少保險中介人也會建議購買一份金額、年期與按揭一樣的定期壽險，主要是作用是家中的經濟支柱不會因為不幸離世，家人仍有能力支付餘下的費用，可以立即清還銀行的欠款，減少家庭的壓力。例如以30歲的陳先生為例，他購買一個總值700萬的單位，以八成進行按揭的話，需要向銀行借560萬元。此時，陳先生可以考慮購買一份30年期價值560萬的定期壽險，每年保費約為4,370元，便可以購買560萬元的保障。

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責任編輯：陳佳恩