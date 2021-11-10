【置業故事】首置客鎖定龍門居　專吼移民盤易鋤價　獲母親支持首期上車

有業主為了移民，願意減價賣樓，務求盡快套現，有上車客「專吼」移民盤，希望藉此挫價入市。祥益地產黃慶德說，屯門龍門居1座中層C室，實用面積484平方呎，兩房間隔，業主準備移民，於一星期前放盤，原叫價550萬元（自由市場），終減價20萬元，以530萬元易手，實用呎價10,950元。

代理透露，買家為同屋苑上車客，喜歡單位間隔實用，加上同類型單位放盤向來不多，而業主亦願意減價，終在母親支持首期下上車。

資料顯示，原業主2009年以120萬元（自由價）購入上述單位，持貨12年，現帳面獲利410萬元，物業期內升值3.4倍。

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