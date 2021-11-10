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【Apple】創辦人喬布斯親自組裝初代Apple電腦於本周拍賣 成交價料高達468萬元

環球政經 15:29 2021/11/10

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由蘋果公司（Apple）已故創辦人喬布斯（Steven Jobs）和另一位創辦人沃茲尼克（Steven Wozniak）一同組裝的初代電腦Apple-1，將於當地時間周二（9日）美國加州拍賣，預料成交價為60萬美元（約467萬港元）。

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被拍賣的初代電腦是Chaffey College Apple-I，是兩位創辦人於創業初期共同親手組裝的200台電腦之一，而這台拍賣電腦更是罕有地採用阿相思樹本外殼，極其珍貴。據拍賣方引述，喬布斯和沃茲尼克當時將Apple-1當成零件販賣，由於當時有家電腦商店一口氣向他們買入50台電腦，於是二人便替其中幾台電腦製作木製外殼。

【品牌價值】Apple第9年蟬聯全球最有價值品牌　但最大嬴家都係Tesla？：【下一頁

是次拍賣的這部電腦的狀態良好，至今仍能開機。美國一名社區學院教授多年前購入這部電腦，但於1977年決定換Apple-II，並將Apple-I轉售給一名學生，而這名學生保存至今。而Apple-1專家柯恩（Corey Cohen）向美媒指出：「這是復古電器和電腦科技藏家的某種聖杯，真的令不少人感到興奮。」

紐約一間拍賣行2014年以90.5萬美元（約705.9萬港元）售出一部Apple-I。美媒引述專家指出，他們預計今次拍賣的這部Apple-I，成交價會介乎40萬美元（約312萬港元）至60萬美元。

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責任編輯：潘曉豐

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