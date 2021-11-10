【內房危機】標普調低世茂評級至「BB+」展望「負面」　債務及槓桿控制充斥不確定性

評級機構標準普爾下調世茂集團 （00813） 評級，將世茂集團長期評級由「BBB-」下調至「BB+」，評級展望為「負面」，以反映世茂未來在債務及槓桿控制上，充斥不確定性。標普指，由於內地房地產市場經營環境充滿挑戰，世茂的合約銷售額將低於標普早前預測，而且會影響世茂未來去槓桿的前景，預期世茂未來1至2年的物業發展業務盈利能力會下調至業界平均水平。世茂連跌數日後，周三股價反彈逾一成。

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標普指，由於經營環境嚴峻，將會損害世茂的持續盈利能力，而助未來1至2年難以將槓桿比率及去化率維持於4倍以下，預期未來世茂的物業發展業務會受壓，毛利率亦會因土地成本上升及高線城市限價而下跌，而早前世茂利用減價促銷的策略，已令毛利率有損。

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世茂10月份合約銷售跌32%，首十個月合約銷售則升5%，遜於前一年的17%升幅。世茂早前將全年合約銷售目標調低至2900億元人民幣，較標普早前估計的低10%至15%，但預期有關負面影響部分會被審慎買地所抵銷。

標普稱，世茂未來可能需要更多地倚賴內部資源，特別是可動用現金及銷售額，去償還貸款，這將會減低世茂流動性的緩衝。世茂將有17億美元離岸債券於明年8月前到期，而內地收緊流動性的環境，將會限制世茂融資可獲的現金流，變相限制世茂未來的投資規模。

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