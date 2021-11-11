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【招聘熱話】招聘點心助理「搞烏龍」？   月薪15K 寫成時薪    「絕世筍工」惹熱議

理財智慧 09:00 2021/11/11

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相信人人想找一份絕世筍工，希望人工高、福利好，近日有網民於網上討論區發文，指社交網站的招聘工具顯示了一份「絕世筍工」，到底是做甚麼？原來是延記點心招聘點心助理，內容顯示為時薪＄15,000，無需工作經驗即可上班。

經記者與延記點心聯絡之後，負責人表示已修改了錯誤的招聘廣告，由時薪改為月薪＄15,000。

    點擊圖片放大

 

【延伸閱讀】沙田及北區大會堂請兼職帶位員 時薪57元 負責驗票、帶位等工作   【下一頁

    點擊圖片放大
    +16
    +15

 

【筍工推介】警務處請靶場一級工人 月薪1.4萬至1.7萬 負責保養靶場設施和保管靶場設備   【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人覺得應該是打錯了時薪為月薪，更有人好心提醒樓主小心誤踩陷阱，另有人搞笑地表示可以每天工作10小時或以上，但要求日薪為＄15,000。

 

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責任編輯：陳頌潔

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