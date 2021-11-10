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【著數優惠】網上人壽保險Blue推「雙11優惠」 指定計劃首年保費低至1折 購儲蓄保 + 自選保障獲500元超市現金券

理財智慧 15:18 2021/11/10

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內地一年一度的「購物盛典」雙十一將於周四（11日）凌晨正式開始，本港各大商家也趁機推優惠吸客。其中香港首家網上人壽保險Blue也將推出「雙11優惠狂賞Code」活動，包括：指定保障計劃首年保費低至1折，2 人同行1人價錢優惠，以及投保儲蓄保及一項自選保障，可享超市現金禮券的獎賞。

驚喜一：快閃1日   指定計劃首年保費低至1折優惠
於11月11日上午8時正開始，成功投保WeCare保障系列，包括「 WeCare 定期人壽保障計劃1 」、「 WeCare 定期人壽保障計劃2」、「 WeCare 危疾保障計劃1」或「 WeCare 個人意外保障計劃1」，客戶可享有首年保費低至1折優惠*，每張保單保費折扣最高達2,500元，名額只限首200位成功投保人士，限時優惠至2021年11月11日下午11時59分，詳情請瀏覽活動網站。 

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【樓市熱話】選全港最好住地區？ 觀塘被讚交通配套完善 引激烈爭辯，詳見【下一頁

驚喜二：儲蓄保 + 自選保障   獲贈HK$500超市電子現金券
此外，由11月11日至12月17日 (「推廣期內」)，成功投保「WeSave定息儲蓄保S3 (高息版) 」及自選任何1份Blue的保障計劃，客戶除了享有保證平均派息率高達3% p.a.#外，同時可額外獲500元超市電子現金券。

【樓市熱話】新居入伙裝修 首天即被樓下投訴索償 港男惆悵如何善後，詳見【下一頁

驚喜三：首年保費2人同行1人價錢
於推廣期內，二人同行，即可以一人價錢*投保「WeGuard 藥劑EASY保」(入門計劃) 或「WeMedi Top Up門診保」。「WeMedi Top Up門診保」名額有限，只限首250名成功投保人士。

#「保證平均派息率高達3% p.a.」是指在保單於五年期滿時的每年平均保證派息率。
*以上活動及優惠均受其條款及細則約束。有關「雙11優惠狂想Code」活動，請按此處。 

【著數優惠】日式百貨APITA 、UNY及谷辰推全新會員計劃 消費賺取積分可換領電子禮券 登記成為會員可獲15元優惠券，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

著數優惠 雙十一 人壽保險

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