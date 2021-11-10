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新加坡金管局：散戶投資加密貨幣或損失慘重

環球經濟金融 14:39 2021/11/10

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加密貨幣升幅強勁，Bitcoin（比特幣）更升穿6.8萬美元高位。但新加坡金融管理局局長周二（9日）警告散戶，指出加密代幣的價格受劇烈投機波動影響，認為加密貨幣投資者有蒙受重大損失的風險。

【加密貨幣】新紐約市長爭做美國龍頭 首3個月人工出Bitcoin 【下一頁】

【Bitcoin】富達稱保守估計 比特幣後年達10萬美元 【下一頁】

新加坡金管局局長孟文能（Ravi Menon）周二於新加坡金融科技節上表示，當局不贊成散戶將加密貨幣或代幣當作投資資產。

孟文能表示加密代幣的價格沒有任何經濟基本面為基礎，也受劇烈投機波動影響，認為投資者有蒙受重大損失的風險（at risk of suffering significant losses）。

但他稱當局認為加密貨幣及區塊鏈能帶來很多潛在好處，包括可使用加密貨幣促進更快捷及便宜的跨境支付和貿易融資。

孟文能表示新加坡目前不急於發行零售央行數碼貨幣，而外國數碼貨幣取代新加坡元的風險也極低。

他指出央行數字貨幣具有普惠金融或擴大金融服務渠道等優勢，在新加坡有極高比例的人擁有銀行賬戶，令央行數字貨幣未能凸顯出這些優勢。

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責任編輯：鄭錦玲

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