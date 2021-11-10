  • 24°C
香港時間 : 20211110日 (三) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港產檢測商】Prenetics 上半年收入增10倍、上調全年收入目標　料明年初完成SPAC美上市

股市 14:32 2021/11/10

分享：

【港產檢測商】Prenetics 上半年收入增10倍、上調全年收入目標　料明年初完成SPAC美上市

香港基因和診斷檢測商Prenetics早前宣布與鄭志剛旗下SPAC－Artisan Acquisition（美：ARTAU）合併上市，Prenetics最新披露業績文件，上半年收入按年增10.4倍至1.365億美元，而經調整除息稅折舊和攤銷前溢利（EBITDA）達3150萬美元，而去年同期虧損310萬美元。

Prenetics表示，收入大增主要受惠於實驗室檢測服務需求，包括環球旅客出入境相關的新型冠狀病毒檢測的需求上升所帶動。Prenetics稱，若以非國際財務報告準則（non-IFRS），上半年經調整毛利增12.6倍至5700萬美元，毛利率約41.8%，公司未公布國際財務報告準則的毛利參考。

鄭志剛旗下SPAC與檢測商Prenetics合併 首家港資獨角獸上市、赴美因同業較多，可見【下一頁】

Prenetics最新預計，2021年收入將超過9月投資者簡報中預測的2.05億美元，保持預計2025年總收入將超過6億美元。

Prenetics 9月宣布與ARTAU合併，已向美國證監會提交F-4表格的註冊申請書，預計2022年第一季完成，屆時合併後公司代碼將轉為「PRE」。

*【ET開市直擊】佳兆業觸發次輪內房危機？ 兩電加價翻兜公用股*

相關文章：

【鄭志剛白武士】民眾金融停牌逾年半後復牌升逾2倍、易名裕承科金　鄭志剛任非執行主席

【SPAC】港交所傳為SPAC上市框架3項建議鬆綁　港交所：正審視市場意見

【科技抗疫】Prenetics夥國泰推電子健康護照　方便市民外遊

美股 IPO 特殊目的收購公司（SPAC） 冠狀病毒 病毒檢測 鄭志剛

上一篇文章

【新股IPO】李澤楷旗下富衛保險據報考慮回港上市　美國IPO申請傳陷停滯

下一篇文章

【HSBC滙豐】摩通：滙豐是大中華銀行股首選　三原因看好可跑贏同業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】內地官媒：高盛正在買入內房債　「外資正看準時間抄底」
【內房危機】內地官媒：高盛正在買入內房債　「外資正看準時間抄底」
【內房危機】佳兆業承認：現金流非常緊張　徹底喪失投資能力
【內房危機】佳兆業承認：現金流非常緊張　徹底喪失投資能力
【bitcoin】花旗前CEO：3年內所有大型金融機構很快會考慮用加密貨幣交易
【bitcoin】花旗前CEO：3年內所有大型金融機構很快會考慮用加密貨幣交易
【恒指夜期+ADR】美團ADR軟　夜期跌89點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR軟　夜期跌89點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌138點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌138點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【加電費】中電港燈2022年加電費5.8%和7%　兩電股價微升、周息率同逾4厘
【加電費】中電港燈2022年加電費5.8%和7%　兩電股價微升、周息率同逾4厘
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款