▲ 【港產檢測商】Prenetics 上半年收入增10倍、上調全年收入目標 料明年初完成SPAC美上市

香港基因和診斷檢測商Prenetics早前宣布與鄭志剛旗下SPAC－Artisan Acquisition（美：ARTAU）合併上市，Prenetics最新披露業績文件，上半年收入按年增10.4倍至1.365億美元，而經調整除息稅折舊和攤銷前溢利（EBITDA）達3150萬美元，而去年同期虧損310萬美元。

Prenetics表示，收入大增主要受惠於實驗室檢測服務需求，包括環球旅客出入境相關的新型冠狀病毒檢測的需求上升所帶動。Prenetics稱，若以非國際財務報告準則（non-IFRS），上半年經調整毛利增12.6倍至5700萬美元，毛利率約41.8%，公司未公布國際財務報告準則的毛利參考。

Prenetics最新預計，2021年收入將超過9月投資者簡報中預測的2.05億美元，保持預計2025年總收入將超過6億美元。

Prenetics 9月宣布與ARTAU合併，已向美國證監會提交F-4表格的註冊申請書，預計2022年第一季完成，屆時合併後公司代碼將轉為「PRE」。

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