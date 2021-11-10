【可口可樂】可口可樂為新品牌理念「Real Magic」　推出首個聖誕活動

▲ 可口可樂利用新理念推出首個聖誕活動,活動將通過數碼渠道進行，旨在改變該企與消費者的溝通方式。（可口可樂官網圖片）

可口可樂早前宣布推出「Real Magic」新品牌理念，並且重新設計品牌商標「擁抱」（Hug），向消費者呈現新的概念。現在，可口可樂更利用新理念推出首個聖誕活動,活動將通過數碼渠道進行，旨在改變該企與消費者的溝通方式。

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可口可樂全球銷售總監Manolo Arroyo表示：「這是我們在新品牌理念下首次展開的聖誕活動。可口可樂一直相信聖誕節的魔力，活動旨在提醒人們，需要與社區分享喜愛時刻」。該聖誕活動將與節日期間的一系列廣告同步進行。

9月的時候，可口可樂推出了「Real Magic」新品牌理念，這是該企自2016年以來的首個新的全新互動平台。可口可樂表示，在這個新平台下，將改變與消費者的溝通方式，從廣播通信轉向創建體驗生態系統。

結合音樂、遊戲和運動體驗

可口可樂與廣告公司、製作公司、電影導演以及遊戲製作公司多方合作，以「Real Magic」概念為基礎，發起「One Coke Away From Other」 （距離只有一瓶可樂）體驗活動，透過結合音樂、遊戲和運動，激發出消費者的熱情與互動，這也是該品牌首次推出創意體驗。

參加活動的消費者需尋找隱藏在影片中的25個密碼，而平台上的影片創作者會在直播期間解鎖另外10個隱藏密碼。消費者只需在創作網站上輸入密碼便可以獲取獎品，包括與名人玩家的遊戲對話或獲得可口可樂的虛擬商品。

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責任編輯：李智美