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法國重啟興建核反應堆 減少依賴外國能源供應

環球社會熱點 15:03 2021/11/10

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）繼續舉行，多國陸續推出不同幫助實現碳中和的措施。法國總統馬克龍表示，法國將興建新核反應堆，減少對外國能源供應依賴，以及協助達成碳中和目標。馬克龍並未透露詳情，但外界預料法國政府將在數周內公布。

欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）周二（9日）在全國講話中表示，法國將興建新核反應堆，並指決定對保持能源價格合理至關重要。馬克龍指新核反應堆旨在確保法國能源獨立，確保國家電力供應穩定及實現2050年碳中和目標。

馬克龍並未提及計劃詳細內容，但外界預料法國政府將在未來數周內，宣布興建多達6座壓水反應爐（pressurised-water reactor）設施。馬克龍表示，是次為法國數十年來首次重啟核反應堆設備，並強調法國將繼續開發可再生能源。

馬克龍上任時曾承諾，2035年時核能佔法國能源結構貢獻比例將由75%降至50%。

英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和 【下一頁】

法國政府此前承諾，直至西北部拖延已久的弗拉芒維爾核電廠（Flamanville）核電站完工前，不會啟動任何新EPR（歐洲先進壓水堆）核反應堆項目。法國傳媒卻於10月報稱，歐洲天然氣危機令法國能源價格飆升及影響家庭消費力，促使法國加快承諾採用EPR核反應堆技術。

綠色和平（Greenpeace）周二（9日）發表聲明批評，興建新反應堆計劃與現實脫節，弗拉芒維爾核電廠項目存在問題，已拖延10年並造成巨大成本超支。

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責任編輯：李俊儀

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