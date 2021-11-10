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【AAPL】蘋果CEO庫克承認持有加密貨幣　惟公司未有計劃接受其作支付方式

股樓投資 15:10 2021/11/10

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蘋果（AAPL）CEO庫克（Tim Cook）周二（9 日）在《紐約時報》的DealBook會議上表示，對加密貨幣感興趣已有一段時間，自己亦持有一些加密貨幣。惟蘋果短期內不接受Bitcoin作支付方式。

【電動車】Elon Musk弟弟拋售Tesla股票　套現近1.1億美元　【下一頁

庫克承認持有加密貨幣，指作為多元化的投資組合，擁有一部分加密貨幣是合理的。他指自己對加密貨幣感興趣已經有一段時間。不過他強調不會給任何人提供投資建議。

庫克又排除蘋果投加密貨幣的可能性，「我認為人們購買蘋果公司的股票不是為了加密貨幣。」至於蘋果是否將支持比特幣作為支付方式，庫克回應指短期內沒有計劃使其成為產品的付款方式。他指出公司正在研究加密貨幣技術，但「不是我們立即計劃要做的事情。」

【延伸閱讀】 港府據報力爭下月落實有限度通關 濠賭股逆市急升　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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