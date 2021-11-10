領展進軍物流及汽車中心領域 逾67億元收購香港東莞佛山4物業

房託領展(00823)今日公布中期業績的同時，亦繼日前落實買入澳洲悉尼市中心零售物業後，再宣布另外兩宗新收購，合共涉資逾67億元。集團分別宣布以58.2億元收購兩幢分別位於柴灣及紅磡的停車場暨汽車服務中心及倉庫物業，及7.54億元人民幣即約9億元，收購分別位於東莞及佛山的兩個新落成現代物流物業的75%股權。截至2時領展報70.85元，上升1.9%。

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領展落實以58億元收購紅磡寶來街50號及柴灣嘉業街60號物業。紅磡的物業為樓高13層的綜合用途停車場大樓，為 4S 全方位汽車服務大樓，設有汽車陳列室、汽車服務及維修中心，以及一個擁有932個私人及公共泊車位的停車場。柴灣的全海景倉庫物業樓高9層，已重新定位為4S 全方位汽車服務大樓，設有汽車陳列室、汽車保養及維修中心、倉庫和相關辦公室，以及一個設有45個泊車位的停車場。交易完成後，領展將與在香港代理平治汽車的汽車經銷商仁孚行，為該兩項物業各自簽訂租務協議及續租安排，協議包含初始為期五年的租約及享有連續三次每次續租三年的續租權，並在每個租賃期限內確保每年4%的租金升幅。

最新中期業績內，領展亦宣布10月已落實以7.5億人幣收購東莞及佛山的兩個物流項目。領展形容，物流物業一方面可與目前旗下的投資組合發揮協同互補作用，加上電子商務快速發展，將為集團提供良好增長潛力。兩項物業優越戰略位置及已由知名商戶全數租用。領展將與物流項目營運商第一產業集團共同擁有該等物流物業，第一產業並將擔任營運經理。

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