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憧憬內地放寬銀根　內房有冇機會翻身？

股市 13:45 2021/11/10

分享：

內房企業債務危機對經濟牽連甚廣，市場憧憬內地會否放寬銀根，減低內房融資困難，並令民眾更容易買樓，若憧憬成直，內房股有機會翻身？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析內房股前景，立即收看／收聽：

重溫《ET開市直擊》足本版：

Time code：

00：00 - 市場焦點速覽    內地CPI＋內房危機
00：48 - 美國外圍市況＋港股ADR
02：07 - 亞洲區外圍早段市況
02：34 - 美國10月份PP大升符預期　觀望今晚CPI數據
04：05 - 美企業績好利美股　後市又點睇
06：06 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
06：53 - 港股跌定未？ 關鍵位在哪？
09：31 - 「六中全會」明閉幕　或有利好消息穩市場？
12：35 - 港燈 （02638） 與中電 （00002） 加電費　前景怎樣看
16：16 - 內房股有望獲打救？談花樣年 （01777） 、佳兆業 （01638）
24：26 - 港股開市前市況速報
24：39 - ET個股推介：同程藝龍 （00780）
25：43 - 觀眾問股：栢能 （01263） 走勢點睇，哪個價位可以買，上望及止蝕位
27：46 - 觀眾問股：中海外 （00688） 16.8元買入，如今日下跌，再加注好不好，還是暫時不好理會？有貨4000股
29：58 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 17.1元有貨，請問止蝕和上望多少？
31：40 - 觀眾問股：海底撈 （06862） 21.1元買入，，繼續持貨？
34：03 - 觀眾問股：聯想 （00992） 可以現價買入嗎？
35：08 - 觀眾問股：中電 （00002） vs電能 （00006） 想賺息賺價揀邊隻
36：08 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 可以哪個價位買入
37：14 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 4.1元有貨. 要守多幾耐
39：28- 觀眾問股：中芯國際 （00981） 22.6元有981 2000股， 建議可怎操作？ 
40：52 - 內地10月份CPI及PPI數據解讀
43：35 - 觀眾問股：美團 （03690） $275有貨少量， 點睇呢？ 
45：55 - 觀眾問股：和電香港 （00215） $1.33買入， 有力再上衝？
47：30 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 4.2元買入， 前景點睇？ 
48：27 - 觀眾問股：明源雲 （00909） 28.8元持有4000股， 點算好？
49：41- 觀眾問股：李寧 （02331） 85.1元買入 ， 點睇年底前可繼持持有？ 還是先止賺？ 
51：40 - 港股開市後市況速報
52：00 - 焦點股消息及股價：有線寬頻 （01097） 、恒大汽車 （00708） 、永利澳門 （01128） 、醫思健康 （02138） 、舜宇光學 （02382） 、京城佳業 （02210） 、花樣年 （01777） 、旭輝 （00884） 、綠地香港 （00337）
、碧桂園 （02007）
54：34 - 財經日誌提提你
 

欄名 : 3分鐘睇股

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