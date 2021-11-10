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諾貝爾和平獎得主馬拉拉結婚 Twitter曬婚照（多圖）

環球經濟金融 14:23 2021/11/10

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諾貝爾和平獎最年輕得主馬拉拉於周二（9日）在社交網站Twitter公布喜訊，宣布與丈夫馬利克結婚，並在英國伯明翰舉行婚禮。馬拉拉同時在Twitter上載結婚相片，並形容結婚當日是她「生命中寶貴的一天」。

女友甜笑望實里安納度 貝索斯點名警告「情敵」 【下一頁】

現年24歲、來自巴基斯坦的馬拉拉（Malala Yousafzai）於Twitter公布結婚消息，表示已與馬利克（Asser Malik）共諧連理，並在英國伯明翰舉行小型伊斯蘭教婚禮，只邀請家人出席。

從上載的結婚相片可見，二人在大自然環境拍攝結婚相，亦有和雙方家長合照。馬拉拉稱很高興二人能一起攜手共度未來，並形容結婚是她「生命中寶貴的一天」（Today marks a precious day in my life）。馬拉拉公布結婚消息後，網民紛紛送上祝福。

她雖然透露沒有丈夫身份，但據悉馬利克是巴基斯坦板球訓練中心總經理。

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卡米拉四圍唱拜登放屁 形容聲音「又長又響」 【下一頁】

馬拉拉於15歲時因爭取女性接受教育權利，引起國際社會關注，因而成為巴基斯坦塔利班的目標。她當年被塔利班槍擊，頭部受傷後與家人移居到伯明翰；兩年後17歲的馬拉拉被獲頒諾貝爾和平獎，成為最年輕和平獎得主。

馬拉拉至今仍積極投身參與女權運動，包括努力發聲改善女孩接受教育的機會，亦呼籲國際支持阿富汗難民。

然而，馬拉拉在7月接受潮流雜誌《Vogue》訪問時，曾對結婚表示擔憂，指不明白為什麼人們必須結婚，如果希望與一人共渡餘生，為何受一紙婚書所限。

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責任編輯：郭麗明

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