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美國國會山莊暴動前夕 哈里稱曾警告Twitter

環球社會熱點 14:05 2021/11/10

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美國國會山莊年初發生暴動，社交平台如Twitter被指成為幕後推手之一。英國哈里王子周二披露，曾在國會山莊暴動前發電郵警告Twitterr創辦人多爾西，可能會成為發動暴動的平台。事後，哈里表示再無收到多爾西的回信。

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哈里（Prince Harry）周二（9日）現身美國媒體WIRED舉辦，關於美國虛假資訊活動時突然爆料，表示曾在美國國會山莊暴動前，一直與Twitterr創辦人多爾西（Jack Dorsey）保持電郵通訊。

國會山莊暴動前一日，哈里透露曾發電郵警告Twitter可能成為暴動產生的平台，但該次亦是兩人最後一次通訊，過後雙方再無任何交流。

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哈里形容現時互聯網充斥憎恨﹑分離及謊言，表示虛假信息已是全球人道災難，而且自小在英國與當地媒體交手的經驗得知，發表意見的動機並不等同有意展示真相。

哈里在脫離王室移居美國後積極投入工作，其中一項正是在阿斯彭研究所（Aspen Institute）研究美國的網絡錯誤及虛假信息。

今年初美國前總統特朗普（Donald Trump）支持者因不滿大選結果，在國會點票期間闖入國會大樓，最終演變為暴亂，釀成最少5人死亡，包括一名警員。國會事後展開調查，並針對一眾社交平台箇中的責任。

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責任編輯：吳漢培

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