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【友邦1299】友邦曾跌半成創52周低　成交急增、周五公布季績

股市 17:37 2021/11/10

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友邦保險 （01299） 破底見52周低。友邦股價午後跌幅一度逾半成，低見81.2元，創52周低。友邦尾市跌幅收窄，全日跌3.6%至82.55元，成交額39.3億元，位列成交榜第三位，較昨日大增逾一倍，也是自9月23日以來最高成交。

恒指今日收報25996點，升183點，友邦今日則拖低恒指68點。

彭博：中港1月可有限度通關 較傳聞推遲，可見【下一頁】

據瑞銀早前報告，友邦將於12日（周五）公布第三季季績摘要，預計上季新業務價值以固定匯率計增長4%，較上半年增長放慢，主要由於去年第三季各地已放寬封城措施，令基數較前季度高。

瑞銀指出，內地保險行業挑戰持續，而香港離岸銷售會明年中才開始復甦，調低友邦今後3年新業務價值增長預測，至介乎19%至26%，下調目標價5元至110元。

近期內險股表現一般，平保 （02318） 年初至今累回4成，中國人壽 （02628） 跌兩成。在香港、亞洲都有據點的友邦跌幅較純內險股溫和，年內累跌13%，另一國際保險股保誠 （02378） 就升8%。

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友邦1299欲低吸前先睇清一個風險因素

港股 友邦保險（01299）

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