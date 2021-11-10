  • 23°C
香港時間 : 20211110日 (三) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登撥1326億改善美國港口設施 紓緩供應鏈問題

環球經濟金融 13:21 2021/11/10

分享：

英美等國正面對供應鏈混亂的困境，美國商務部長估計供應鏈要到明年才可逐步恢復正常。美國國會上周通過1萬億美元基建方案，其中會撥款170億美元（約1,326億港元）用於改善美國港口及水路建設，以紓緩供應鏈問題。

共和黨克魯玆：如民主黨摧毀美國 德州應獨立 【下一頁】

美國政府周二（9日）提出多項應對供應鏈問題的措施，當美國總統拜登（Joe Biden）簽署基建方案後，就會撥款170億美元用於陸路及水路建設，包括在45日內為港口撥款2.4億美元（約18.72億港元）。

據悉，政府將於60日內與美國陸軍工程兵團展開合作，於美國港口、内河航道等設施進行建築工程，造價料達40億美元（約312億港元）。

當局也會撥款34億美元（約265.2億港元），用於評估及升級陳舊的檢查設施，以提高於北部和南部邊境的國際貿易效率。

當局也計劃將航運商、碼頭營運商、鐵路系統、貨車司機、倉庫及貨主的共享數據進行標準化，以免供應鏈運輸延誤及效率降低。

美眾院通過1萬億美元基建方案 13共和黨人倒戈 【下一頁】

《華盛頓郵報》指出，港口可重新分配現有項目中未動用的資金。例如佐治亞州薩凡納港可重新分配超過800萬美元（約6,240萬港元）建設5個臨時內陸貨櫃場，來紓緩碼頭擠塞情況。

拜登周三（10日）會到訪巴爾的摩港，就1萬億美元基建方案如何改善港口和供應鏈進行磋商。

CNBC引述一名政府高官指，基建方案部分項目正在進行中，而其它項目則需時45日至90日，但並無透露拜登何時會正式簽署方案。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】英國強制NHS前線員工打針 數萬人或離職
今日
【新冠疫苗】英國強制NHS前線員工打針 數萬人或離職
【COP26】奧巴馬錯引莎士比亞名著 愛爾蘭當成蘇格蘭
今日
【COP26】奧巴馬錯引莎士比亞名著 愛爾蘭當成蘇格蘭
波蘭總理直指普京 策劃白俄邊境難民問題
今日
波蘭總理直指普京 策劃白俄邊境難民問題
全球世紀末恐升溫2.4度 研究警告短期減排不足
今日
全球世紀末恐升溫2.4度 研究警告短期減排不足
加州核電廠使用期有望延長 學者倡保留有助減排
2021/11/09
加州核電廠使用期有望延長 學者倡保留有助減排

你可能感興趣

【新冠疫苗】英國強制NHS前線員工打針 數萬人或離職
今日 13:01
【新冠疫苗】英國強制NHS前線員工打針 數萬人或離職
【COP26】奧巴馬錯引莎士比亞名著 愛爾蘭當成蘇格蘭
今日 11:36
【COP26】奧巴馬錯引莎士比亞名著 愛爾蘭當成蘇格蘭
波蘭總理直指普京 策劃白俄邊境難民問題
今日 12:39
波蘭總理直指普京 策劃白俄邊境難民問題
經濟 政治 美國 拜登 航運 貿易 運輸

上一篇文章

【Moderna疫苗】向歐盟申請授權 為6至11歲兒童使用

下一篇文章

【新冠疫苗】英國強制NHS前線員工打針 數萬人或離職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

白俄羅斯傳護送難民闖波蘭邊境 歐盟譴責兼考慮加強制裁 （第二版）
白俄羅斯傳護送難民闖波蘭邊境 歐盟譴責兼考慮加強制裁 （第二版）
卡米拉四圍唱拜登放屁 形容聲音「又長又響」
卡米拉四圍唱拜登放屁 形容聲音「又長又響」
共和黨克魯玆：如民主黨摧毀美國 德州應獨立
共和黨克魯玆：如民主黨摧毀美國 德州應獨立
新型冠狀肺炎全球疫情（11月10日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月10日 時間13:00）
越南公安部長食奢華大餐挨轟 曾到倫敦馬克思墓前獻花
越南公安部長食奢華大餐挨轟 曾到倫敦馬克思墓前獻花
【新冠疫苗】英國認可世衛批准疫苗 包括科興及中國國藥
【新冠疫苗】英國認可世衛批准疫苗 包括科興及中國國藥
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款