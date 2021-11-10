拜登撥1326億改善美國港口設施 紓緩供應鏈問題

英美等國正面對供應鏈混亂的困境，美國商務部長估計供應鏈要到明年才可逐步恢復正常。美國國會上周通過1萬億美元基建方案，其中會撥款170億美元（約1,326億港元）用於改善美國港口及水路建設，以紓緩供應鏈問題。

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美國政府周二（9日）提出多項應對供應鏈問題的措施，當美國總統拜登（Joe Biden）簽署基建方案後，就會撥款170億美元用於陸路及水路建設，包括在45日內為港口撥款2.4億美元（約18.72億港元）。

據悉，政府將於60日內與美國陸軍工程兵團展開合作，於美國港口、内河航道等設施進行建築工程，造價料達40億美元（約312億港元）。

當局也會撥款34億美元（約265.2億港元），用於評估及升級陳舊的檢查設施，以提高於北部和南部邊境的國際貿易效率。

當局也計劃將航運商、碼頭營運商、鐵路系統、貨車司機、倉庫及貨主的共享數據進行標準化，以免供應鏈運輸延誤及效率降低。

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《華盛頓郵報》指出，港口可重新分配現有項目中未動用的資金。例如佐治亞州薩凡納港可重新分配超過800萬美元（約6,240萬港元）建設5個臨時內陸貨櫃場，來紓緩碼頭擠塞情況。

拜登周三（10日）會到訪巴爾的摩港，就1萬億美元基建方案如何改善港口和供應鏈進行磋商。

CNBC引述一名政府高官指，基建方案部分項目正在進行中，而其它項目則需時45日至90日，但並無透露拜登何時會正式簽署方案。

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責任編輯：鄭錦玲