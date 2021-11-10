【Moderna疫苗】向歐盟申請授權 為6至11歲兒童使用

新冠肺炎疫苗開始接種後，多國逐漸把對象擴展至兒童。美國Moderna藥廠正式向歐洲藥品管理局（EMA）申請授權，為6至11歲兒童緊急使用新冠疫苗。Moderna表示，兒童接種劑量是成人一半。另外，法國建議30歲以下人士不要接種Moderna疫苗。

美青少年今年未打得Moderna疫苗 評估心肌炎風險 【下一頁】

Moderna公司周二（9日）發表聲明，已向EMA提交申請授權，為6至11歲兒童接種新冠疫苗。Moderna公司表示，兒童亦需接種2劑完成療程，但劑量為50毫克，即成年人劑量一半。Moderna行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）表示，是次為公司首次為6至11歲年齡層提交疫苗使用授權申請。

Moderna公司上月曾表示，6至11歲兒童接種疫苗後有強烈抗體反應，結果與年輕人類似。公司於10月25日已獲EMA批准，授權使用加強劑。公司亦表示，正為6個月大嬰兒進行疫苗研究。

EMA批准Moderna疫苗加強劑 建議成人接種 【下一頁】

另外，法國衛生管理局（HAS）向衛生部建議，30歲以下人士應接種輝瑞疫苗（Pfizer），並指因Moderna疫苗導致罕見副作用心肌炎的風險較高。HAS周一（8日）發表研究報告指出，30歲以下人群中接種輝瑞疫苗出現心肌炎的風險，似乎較接種Moderna疫苗低5倍。

不過，HAS建議30歲以上人士應接種Moderna疫苗，指其有效性更高。至於30歲以下人士，HAS不建議首兩劑和加強劑接種Moderna疫苗。

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責任編輯：李俊儀