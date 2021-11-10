▲ 【領展再收購】領展58億收購兩項香港汽車服務中心物業 一周兩度收購

領展 （00823） 在公布上半年財年業績後，同時宣布以總代價58.2億元收購兩幢停車場/汽車服務中心及倉庫物業的100%權益，分別是位於柴灣及紅磡。領展表示，收購價較兩項物業在10月22日的估值60.81億元，折讓4.3%，將以內部資金及債務融資安排支付是項收購。領展本周日已公布在澳洲悉尼入股3項物業，連同最新收購，本周公司的收購規模已逾91億港元。

領展表示，收購兩項停車場和倉庫物業於，可增加收益且具有長期增長潛力，而兩幢物業將全部出租予在香港獨家代理平治汽車的汽車經銷商仁孚行，協議包括初始為期5年的租約，及享有連續3次每次續租3年的續租權，每個租賃期限內確保每年4%的租金升幅。

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領展上半財年每單位分派增12.7%、周息率回升至4.46厘，可見【下一頁】

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領展介紹，位於柴灣的全海景倉庫物業樓高9層，總樓面面積約438,351 平方呎，已重新定位為汽車經銷「4S服務（銷售、售後服務、零配件銷售和客戶意見調查）」的汽車服務大樓，設有汽車陳列室、汽車保養及維修中心、倉庫和相關辦公室，以及一個設有45個泊車位的停車場。

至於紅磡物業為綜合用途停車場大樓，樓高13層，總建築面積約421,401平方呎，同樣已被定位為4S全方位汽車服務大樓，設有汽車陳列室、汽車服務及維修中心，以及一個擁有932個私人及公共泊車位的停車場。

根據領展截至9月30日的財務狀況，交易完成後，領展的債務對資產總值比率將由21.6%上升至23.6%。

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編輯：麥德銘