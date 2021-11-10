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【Clubhouse】Clubhouse正式推重播服務　供用戶事後回放及分享（多圖）

科技 14:16 2021/11/10

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Clubhouse一直標榜直播內容的即時性，當用戶錯過Clubhouse直播時間也沒有回放機制，令不少用戶有所微言。為了配合用戶需求，Clubhouse於昨（9日）宣布會在 iOS 和 Android 平台上推出「Replays（重播）」功能，供用戶重播及錄制重播內容。

Clubhouse一直標榜直播內容的即時性，當用戶錯過Clubhouse直播時間也沒有回放機制，令不少用戶有所微言。為了配合用戶需求，Clubhouse於昨（9日）宣布會在 iOS 和 Android 平台上推出「Replays（重播）」功能，供用戶重播及錄制重播內容。

【Clubhouse】Clubhouse推新功能　用家可置頂連結

Clubhouse增「Music Mode」功能　用家可享受立體音樂

在Replays新功能中，不但可錄制節目內容，亦會在重播中看到房間錄製時的互動情況和觀看人數。用戶在重溫時可選擇1.5或2倍速播放，若在多人對話下，甚至可以選擇直接跳到下一位發言人的片段。

同時，房間主持人可以查看重溫的聽眾人數，也會列出直播和錄播的聽眾數據。房主也可以下載房間的純聲音檔。另外若想把重播內容刪除，可透過「Profile」頁面刪除檔案。

但值得留意是，房間主持人如想使用此功能，必須要使用公開房間（Open Room）和在開始前啟動功能。

【Clubhouse】Clubhouse推新功能　用家可錄製房間聊天內容

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責任編輯：黃顯晴

 

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