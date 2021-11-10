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【Netflix】為何Netflix的翻譯質量不太好？　字幕翻譯員工作量人工成反比

商業 13:00 2021/11/10

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得益於《魷魚遊戲》等全球大熱作品，翻譯從業員的工作大增，Netflix一類的跨國串流平台更是推動了各國的文化和語言傳播。不過，翻譯的收入卻在下滑，字幕質量也不甚理想。（法新社圖片）

得益於《魷魚遊戲》等全球大熱作品，翻譯從業員的工作大增，Netflix一類的跨國串流平台更是推動了各國的文化和語言傳播。不過，翻譯的收入卻在下滑，字幕質量也不甚理想。

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字幕翻譯這項工作一直都受到忽視，如今卻對全球娛樂行業變得越來越重要，尤其各大串流平台為其影視作品提供高額投資的情況下，翻譯工作能確保全球觀眾打破語言隔膜。

不過，根據The Hollywood Reporter報道，有翻譯從業員表示，這些串流平台正在壓榨業內的員工，當中尤以擁有多個跨國作品的Netflix為甚。這種情況導致的後果是，字幕質量也相應下滑，甚至導致誤譯並造成「文化冒犯」。

《魷魚遊戲》翻譯面對障礙

該名從業員還指出，字幕員常常被要求將字幕的長度限制在字母的一半，以方便配音員，但翻譯同時需保留對話的原意。另一困難是，一些當地才有的專屬詞語在其他國家很難精盡地翻譯出來。以《魷魚遊戲》為例，當韓文「oppa」被女性用於稱呼她們的哥哥或比自己年長一些的男性時，在某些國家卻翻成了「老男人」（old man）和「寶貝」（babe），而中年已婚婦女的「ajumma」卻被翻譯成「奶奶」（grandma）。隨着Netflix要求的工作交付期愈來愈短，這些情況變得更嚴重。

工作量上升　翻譯薪酬為何直線下降？

一位在東京院校教授字幕製作的從業員表示，日本字幕製作的薪酬待遇，因Netflix於2015年進軍當地開始惡化。「經驗豐富的字幕員收入下滑了25%，剛入門的工作者更直接下滑了一半。」在日本，為一集1小時的節目進行翻譯所獲得的平均報酬約為300美元（約2335港元）。

歐洲的情況相對好一些，因為電影字幕在當地仍被視為一種藝術。在法國，當地法律規定，翻譯人員的名字必須出現在工作人員名單上，而從業員通常可以部分創作者的身份獲得額外收入。不過，全球串流媒體的崛起也不利於當地的字幕製作業。

「因為這些串流平台出現，工作量變多了，但是人工卻在下滑，質量也在下滑。」法國配音字幕翻譯協會ATAA的總裁Isabelle Miller表示。

ATAA正在遊說法國國家電影機構CNC，為翻譯從業員爭取集體談判權，給字幕員設置最低工資的標準。Isabelle Miller認為，高質量翻譯不會影響Netflix等公司的成本，因為「為一部影集或電影聘請專業翻譯，根本花費不到10000歐元（約90037港元）」。

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責任編輯：李智美

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