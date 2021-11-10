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【石Sir午市閒談】今日推介中芯｜光大環境、世茂、兗煤、國壽、海底撈最新部署

股市 13:02 2021/11/10

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恒生指數中午收報24520點，跌292點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中芯 （00981） ，另亦會分析光大環境 （00257） 、世茂 （00813） 、兗煤 （01171） 、國壽 （02628） 、海底撈 （06862） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
09：25 – 光大環境 （00257） 望守4.80元
10：52 – 世茂集團 （00813） 江河日下
14：00 – 兗州煤業股份 （01171） 升多回調
15：35 – 中國人壽 （02628） 再造底
17：15 – 海底撈 （6862） 待表現
19：00 – 中芯國際 （00981） 待上破阻力才可
20：50 – 推介股表現記錄
21：18 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*重溫今早《ET開市直擊》佳兆業觸發內房危機第二波？ *

*同場加映《ET財智Talk》利達黃耀宗教路聚焦3大主題布局美股*

港股 中芯國際（00981） 光大環境（00257） 世茂集團（00813） 兗州煤業（01171） 中國人壽（02628） 海底撈（06862） 石鏡泉

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