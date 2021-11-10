【石Sir午市閒談】今日推介中芯｜光大環境、世茂、兗煤、國壽、海底撈最新部署

恒生指數中午收報24520點，跌292點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中芯 （00981） ，另亦會分析光大環境 （00257） 、世茂 （00813） 、兗煤 （01171） 、國壽 （02628） 、海底撈 （06862） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

09：25 – 光大環境 （00257） 望守4.80元

10：52 – 世茂集團 （00813） 江河日下

14：00 – 兗州煤業股份 （01171） 升多回調

15：35 – 中國人壽 （02628） 再造底

17：15 – 海底撈 （6862） 待表現

19：00 – 中芯國際 （00981） 待上破阻力才可

20：50 – 推介股表現記錄

21：18 – 過去7日解答問題記錄

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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