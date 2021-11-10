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【Pixel手機】Google Pixel 6屏下指紋辨識再現問題　能用他人手指解鎖

科技 13:05 2021/11/10

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有用家投訴，能用其他人的指紋解鎖其Pixel 6手機。

Google日前推出搭載自家Tensor芯片的Pixel 6系列手機，更增設屏下指紋辨識功能。不過早前就有用家表示，使用指紋解鎖屏幕時，辨識反應速度過慢，Google隨即解話稱是為了保障用戶私隱安全。惟近日再有用家投訴，能用其他人的指紋解鎖其Pixel 6手機。

【Pixel手機】Pixel 6首設「屏幕指紋辨識」被用戶指反應過慢　Google終解釋原因

【Google新機】Pixel 6 Pro現故障　Google強調「並非硬件故障」

據外國科技網站AndroidPolice報道指，有用戶在Reddit討論區表示，自己的Pixel 6手機只紀錄了他其中一隻手指指紋，但其後他讓太太嘗試以食指解鎖，竟成功將手機解鎖。他嘗試清潔屏幕保護貼，但太太都仍能成功將手機解鎖。有網民表示，Pixel  6的屏底指紋感應器可能將保護貼的紋理記錄低，所以其他人將手指放在感應器上，就可以辨認到紋理而成功解鎖。

不過其後再有用戶表示，自己沒有使用屏幕保護貼，但他的兄弟依然能夠用拇指將他的Pixel 6解鎖，認為事態嚴重。

早前就有Pixel 6系列用戶投訴，該指紋辨識速度緩慢，Google已在官方Twitter上向用戶致歉。但現時又再出現相關問題，不少用戶都認為指紋辨識感應器並不可靠，希望Google能盡快作出回應及解決相關問題。

【Google新機】Pixel 6 Pro庫存不足　買手機要排候補

責任編輯：曾曉汶

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