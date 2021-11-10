【領展業績】領展上半財年每基金單位分派增12.7%　香港平均續租租金調整率升至3.4%

▲ 【領業績】領展上半財年每基金單位分派增12.7% 香港平均續租租金調整率升至3.4%

領展 （00823） 公布，截至9月底止6個月內，收益按年增長10.4%至57.78億元，物業收入淨額增長8.8%至43.91億元。經調整並計入一筆1.46億元的酌情分派後，可分派總額達33.36億元；每基金單位中期分派增長12.7%至159.59仙。

領展租金對銷售額比例回復至13%

投資物業組合的估值增長3.8%至2,065.51億元，乃由於資產收購及公平值收益所致；每基金單位資產淨值上升2.3%至77.99元。

隨零售收益總額按年提高6.2%，停車場收益總額亦按年提高12.2%，反映領展業務日漸復甦。商戶每平方呎銷售總額按年增長8.9%，接近疫情前水平。由於飲食及一般零售業好轉，整體租金對銷售額比例進一步回復至13%的正常水平。

領展上半年財年零售租賃出租率升至97.5%新高

領展財年上半年，零售租賃業務營運穩健，租賃進展良好，出租率更進一步提高至97.5%，創歷史新高。香港的平均續租租金調整率上升至3.4%。平均租金保持在每平方呎62.4元的水平。零售商舖租金升0.7%，街市或熟食檔位升2.7%，商場營銷的零售租金按年增長28.9%。

由於旅遊限制及檢疫規定持續，本地消費需求強勁，加上10月起發放的第二期消費券，預期租賃市場氣氛及整體商戶銷售於財年下半年將繼續改善，但經濟復甦步伐將視乎邊境重新開放及失業趨勢而定。

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