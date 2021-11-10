【領展業績】領展上半財年每單位分派增12.7%、58億收購香港兩物業 　午後倒升2%

▲ 【領展業績】領展上半財年每單位分派增12.7%、周息率回升至4.46厘

領展 （00823） 公布，截至9月底止6個月內，收益按年增長10.4%至57.78億元，物業收入淨額增長8.8%至43.91億元。經調整並計入一筆1.46億元的酌情分派後，領展期內可分派總額達33.36億元，每基金單位中期分派增長12.7%至159.59仙。計及領展6月宣派每單位148.34仙，最新周息率回升至4.46厘。

領展除了宣布半年業績和分派，也公布以總代價58.2億元收購兩幢停車場/汽車服務中心及倉庫物業的100%權益，交易資料可見【下一頁】。

領展半日股價跌0.6%，暫報69.05元，成交7050萬元。

領展公布業績和最新收購後，午後股最多轉升至2.4%，見71.2元，暫報70.85元，成交增至2.3億元。

領展租金對銷售額比例回復至13%

領展表示，投資物業組合的估值增長3.8%至2,065.51億元，乃由於資產收購及公平值收益所致；每基金單位資產淨值上升2.3%至77.99元。

隨零售收益總額按年提高6.2%，停車場收益總額亦按年提高12.2%，反映領展業務日漸復甦。商戶每平方呎銷售總額按年增長8.9%，接近疫情前水平。由於飲食及一般零售業好轉，整體租金對銷售額比例進一步回復至13%的正常水平。

領展上半年財年零售租賃出租率升至97.5%新高

領展稱，財年上半年，零售租賃業務營運穩健，租賃進展良好，出租率更進一步提高至97.5%，創歷史新高。香港的平均續租租金調整率上升至3.4%，其中零售商舖為2.3%，街市或熟食檔位為14.2%。上半財年零售商舖租金升0.7%，街市或熟食檔位升2.7%，商場營銷的零售租金按年增長28.9%。

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按物業組合分類，都會物業月租跌3%至76.9元，匯坊物業月租持平，鄰里物業月租則升1.3%，平均租金保持在每平方呎62.4元的水平。

停車場時租收益增長39% 恢復至疫情前水平

停車場方面，由於防疫措施放寬，市民恢復商業及休閒活動，停車場時租收益增長39.1%，恢復至疫情前水平，月租收益增長4.1%，整體停車場收益增加12.2%。由於商場人流及時租車位收費增加，停車場每個泊車位每月收入增加11.9%至3,073元。

另外，截至10月，海濱匯辦公室大樓已落實租用率達93.8%。主要租戶為藍籌金融及保險公司，約佔60%的面積。現時海濱匯只餘下頂樓部份空間可供出租。

由於旅遊限制及檢疫規定持續，本地消費需求強勁，加上10月起發放的第二期消費券，預期租賃市場氣氛及整體商戶銷售於財年下半年將繼續改善，但經濟復甦步伐將視乎邊境重新開放及失業趨勢而定。

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