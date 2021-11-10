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【大行報告】券商：中電港燈透過加電費成功轉嫁燃料上漲成本　未來資本投資勢上揚

股市 12:04 2021/11/10

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【大行報告】券商：中電港燈透過加電費成功轉嫁燃料上漲成本　未來資本投資勢上揚

中電控股 （00002） 旗下中華電力及港燈 （02638） 已公布明天加電費計劃，中電及港燈分別加電費5.8%及7%。券商認為，兩電成功轉嫁燃料上升的成本予消費者，預期在香港致力達至2050年碳中和下，兩電未來資本投資將會上揚。中電股價周三輕微回吐0.5%，港燈亦跌0.8%。

兩電周息率同逾4厘【下一頁】

大摩：加電費對港燈2022年盈利影響不大

大摩指，無論是中電或港燈，其公布的加電費金額，都低於2018年發展計劃的預期，可能與兩電預期發電量上升有關，今年上半年中電及港燈發電量分別增加4.4%及1.9%。大摩預期，加電費對港燈2022年盈利影響不大，而中電上調資本投資及加電費，則會對2022年盈利有輕微正面作用。

中華電力2018年發展計劃資本投資增加逾31億元【下一頁】

大摩偏好港燈多於中電，因港燈在下一輪發展計劃（2024至2029）的資本開投資料較高。大摩解釋，由於香港致力於2050年推動碳中和，意味香港需要投資離岸風電場，因應電動車滲透率上升而提升電網，同埋要建設海底電纜，以輸入更多內地核電，而目前港燈並沒有與內地電力網絡有任何聯絡，因此預期有關資本投資會較高。

花旗看好港燈多於中電

滙豐證券認為，今年來燃料成本大幅上漲，但兩電已直接轉嫁，而港燈的燃料調整費上調幅度為57%，高於中電的37%。滙豐看好中電的戰略及目標，其減排措施較同業更清晰及全面，因此維持「買入」評級。港燈方面，未來公司透過增長及收購以增加派息的潛力較低，維持「持有」。

花旗則看好港燈多於中電，因港燈明年預測股息率達4.4厘，高於中電的4.2厘，而且中電的台灣及內地業務受累於燃料費上升，澳洲業務亦具挑戰。花旗稱，中電增加2018年發展計劃的資本投資，以在更多數據中心及新發展區鞏固電網，即使海外業務盈利相對較波動，本港業務亦能為股息提高支持。

相關文章：【中電消費券】中電明年再推8000萬元消費券、每戶派100元　資助5萬個低收入家庭千元電費

相關文章：【業績│公用股】港燈半年多賺8.5%、中期息維持15.94仙　海上LNG接收站料2022年投產

港股 傳統經濟股 港燈－SS（02638） 碳中和 發電量 電力 電費 派息 中電 港燈

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