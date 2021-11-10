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【ET午市精點】內地PPI超預期 港股曾跌300點 車股受壓

股市 11:50 2021/11/10

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港股今早輕微低開，其後內地公布工業生產者出廠價格（PPI）後，中港股市跌幅擴大，電力股及內房股向下，騰訊 （00700） 業績前股價造好， 惟金融股向下， 拖低大市表現。港股走勢點睇？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析後市去向。

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3103348/

【ET午市精點】內地PPI超預期 港股曾跌300點 車股受壓

 

欄名 : ET午市精點

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