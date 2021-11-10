【ET午市精點】內地PPI超預期 港股曾跌300點 車股受壓 股市 11:50 2021/11/10 分享： 港股今早輕微低開，其後內地公布工業生產者出廠價格（PPI）後，中港股市跌幅擴大，電力股及內房股向下，騰訊 （00700） 業績前股價造好， 惟金融股向下， 拖低大市表現。港股走勢點睇？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析後市去向。 立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3103348/ ▲ 【ET午市精點】內地PPI超預期 港股曾跌300點 車股受壓 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】港股反彈乏力 半日高開低走（附Time Code） 2021/11/09 【ET午市精點】港股反彈乏力 半日高開低走（附Time Code） 【ET午市精點】六中全會開幕港股續跌 藥股挫 濠賭股造好（附time code） 2021/11/08 【ET午市精點】六中全會開幕港股續跌 藥股挫 濠賭股造好（附time code） 【ET午市精點】恒指25000水平爭持 滙控、渣打向下 － 李偉傑為你分析後市走勢（附time code） 2021/11/05 【ET午市精點】恒指25000水平爭持 滙控、渣打向下 － 李偉傑為你分析後市走勢（附time code） 外圍造好惟港股仍弱 恒指一度由升轉跌（附Time code） 2021/11/04 外圍造好惟港股仍弱 恒指一度由升轉跌（附Time code） 【ET午市精點】恒指失守二萬五關 渣打績後 憧憬加息能入？（附Time Code） 2021/11/03 【ET午市精點】恒指失守二萬五關 渣打績後 憧憬加息能入？（附Time Code） PPI 金融 電力股 電力 騰訊 港股