【Facebook】Meta將停止Facebook廣告客戶根據種族、宗教等類別　向特定用戶投放廣告

▲ Meta剛表示，將限制廣告客戶根據某些敏感類別的關鍵字，來鎖定受眾投放廣告的功能。（法新社圖片）

Meta剛表示，將限制廣告客戶根據某些敏感類別的關鍵字，來鎖定受眾投放廣告的功能。從明年開始，Meta將刪除數千個關鍵字，以防止針對健康、種族或民族、政治派別、宗教和性取向等類別的特定使用者投放廣告。

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自明年1月19日起，Meta家族的應用程式將不再基於使用者因健康、種族、族群、政治立場或性向等話題，在Facebook對特定理念、組織或公眾人物表現出興趣，而向廣告客戶提供鎖定目標客戶的選項。不過，廣告商仍然可以使用一些普通的關鍵字類別，例如運動或更通用的類別像是年齡、性別等來投放廣告。

針對性廣告 曾引致爭議事件

長期以來，有針對性的廣告一直是數碼廣告業務的核心。但Facebook一直因允許高度具體的目標廣告而面臨批評，例如，Facebook曾允許廣告客戶向極右民間兵團體推銷軍用裝備；2019年，美國房屋官員也向Facebook提告，指控該平台讓業主與房地產經紀人暫時限制投放廣告，「以排除有色人種、有小孩的家庭、女性與身心障礙者」。

Meta廣告產品營銷副總裁Graham Mudd表示，此舉是一個「艱難的決定」，旨在「更好地滿足人們對廣告客戶如何在我們的平台上達到他們的期望，亦是對民權專家、政策制定者和其他利益相關者，關於防止廣告客戶濫用我們提供的定位選項的重要反饋」。

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責任編輯：李智美