【新冠疫苗】英國強制NHS前線員工打針 數萬人或離職

英國進一步擴展新冠肺炎疫苗強制接種，英國衞生大臣賈偉德周二（9日）宣布，所有國民保健服務前線人員需於明年4月1日前，完成接種新冠疫苗，否則會面臨被解僱風險。有分析指，強制接種疫苗措施可能使數萬名醫護員工辭職，出現離職潮。

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衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）周二在國會表示，9成國民保健服務（NHS）員工已完成接種新冠疫苗，但有超過10萬名員工仍未接種。為保障NHS病患及減低員工之間感染新冠病毒，英國決定在明年4月1日起，強制所有與病患有接觸的NHS前線員工，必須接種新冠疫苗，否則會被解僱。

至於因健康原因或非前線NHS員工，可豁免強制接種疫苗。

賈偉德續稱，原先打算落實在今年冬季前強制NHS員工接種疫苗，但聽取相關組織 NHS Providers 及NHS Confederation 建議後，避免應對冬季疫情高峰期間面臨人手不足的問題，決定將措施推遲至明年4月生效。稍後亦會正式發出強制NHS員工接種疫苗聲明。

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英國NHS服務供應商組織NHS Providers行政總裁霍普森（Chris Hopson）指，延長強制接種限期可以使醫院向對接種疫苗抱猶豫態度的員工，解釋打針能符合他們與患者的利益及好處。

但霍普森警告，強制措施會導致NHS及社會護理服務流失大量員工，加劇目前的勞力短缺問題。前下議院保守黨黨鞭哈珀（Mark Harper）亦指，政府需制定計劃，以應對數萬名NHS員工離職潮。

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責任編輯：郭麗明