【COP26】奧巴馬錯引莎士比亞名著 愛爾蘭當成蘇格蘭

美國前總統奧巴馬早前亮相第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），並發表演說。奧巴馬在演說引用英國大文豪莎士比亞的名著《奧賽羅》，但有人發現他把愛爾蘭的暱稱，當成是COP26舉行地蘇格蘭所屬，引來不少網民嘲諷。

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奧巴馬（Barack Obama）在演說中表示，現時身處翡翠島（Emerald Isle），指代在蘇格蘭參與COP26，並聲稱引述「The Brad」莎士比亞（William Shakespeare）的《奧賽羅》（Othello）名句。

然而，不少外國傳媒指出，翡翠島其實是指愛爾蘭，而非蘇格蘭。「The Brad」一詞在蘇格蘭中多數是指蘇格蘭傳奇詩人伯恩斯（Robert Burns），而莎士比亞身為英格蘭人在當地不具備同樣稱呼。

不少蘇格蘭網民把握機會戲謔奧巴馬，有人表示非常欣賞奧巴馬今次的發言，但只希望背後的講稿寫手可以做好事實查核。另外，亦有網民對奧巴馬的發音有意見，指他講格拉斯哥的發音不正確。

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責任編輯：吳漢培