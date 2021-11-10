【恒大3333】恒大違約在即？　3筆逾期利息寬限期今日屆滿涉近12億元

▲ 恒大3筆合共1.48億美元（約11.5億元）的境外美元債利息支付最後限期將於今日屆滿。

恒大 （03333） 即將迎來最近幾個月來最嚴峻的一次兌付考驗。恒大3筆合共1.48億美元（約11.5億元）的境外美元債利息支付最後限期將於今日屆滿。該3隻美元債分別是2022年到期、票息9.5%票據、2023年到期、票息10%票據以及2024年到期、票息10.5%票據，都有30天寬限期。如果今日（10日）恒大還不支付逾期利息，將構成違約。恒大股價最新報2.29元，跌0.4%，成交額2190萬元。

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9月份以來，恒大流動性危機愈演愈烈，公司錯過了所有美元債的利息支付日，但30天寬限期令公司避免債務違約。恒大此前已兩度在寬限期截止前支付逾期利息，成功避免了違約。今日公司能否按時兌付將是債市投資者判斷市場未來走向的重要參考。

另外，公司亦需要在下月28日支付分別於2023年6月和2025年6月到期的債券利息，總額逾2.55億美元。

恒大此前連續沽售恒騰網絡 （00136） 股票，累沽5.3億股，累計套現11.25億元。

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佳兆業承認：現金流非常緊張 徹底喪失投資能力【下一頁】

花樣年 （01777） 、新力控股 （02103） 和當代置業 （01107） 等中資房企已出現實質違約。多家開發商推遲償還債務，佳兆業 （01638） 也陷入債務兌付難題。中資地產商的信用危機不斷蔓延，包括萬科 （02202） 、中海外 （00688） 等龍頭地產企業也受到牽連，美元債價格出現大幅度下跌。

國務院發展研究中心此前在深圳召開座談會研究內地樓市的情況，佳兆業代表據報在會上承認，佳兆業現金流非常緊張，徹底喪失投資能力；又指9月份貸款額度雖然有放鬆，但民企感受不明顯。

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