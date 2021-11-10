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波蘭總理直指普京 策劃白俄邊境難民問題

環球社會熱點 11:45 2021/11/10

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東歐國家白俄羅斯近日被發現出動邊境人員護送難民前往波蘭，再次引發與歐盟的矛盾。波蘭總理莫拉維茨基指摘，俄羅斯總統普京是白俄羅斯邊境難民問題的背後策劃者。據悉，現時最少有逾2,000名難民滯留白俄羅斯與波蘭邊境。

白俄羅斯傳護送難民闖波蘭邊境 歐盟譴責兼考慮加強制裁 （第二版） 【下一頁】

莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周二（9日）表示，白俄羅斯領導人製造是次難民危機，但幕後主腦在莫斯科，直指普京（Vladimir Putin）在背後策劃危機。莫拉維茨基形容，今次難民問題是一場以民眾為盾牌的新型戰爭，旨在為歐盟製造混亂。他表示，是次為波蘭邊境30年來，首次受到如此野蠻襲擊。

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俄羅斯官媒衛星通訊社（Sputnik News）報道，莫拉維茨基在回應議員提問時表示，不排除與白俄羅斯邊境難民危機持續數年的可能性，當局正考慮按照重新接納程序，將非法難民送回國的可能。

白俄被指偷運難民至歐盟 作解除制裁籌碼 【下一頁】

波蘭已在邊境部署額外部隊，並警告或會將武力升級。有媒體報道指，近月試圖從白俄羅斯非法入境波蘭、立陶宛和拉脫維亞的人數激增。立陶宛周二（9日）宣布，與白俄羅斯接壤邊境進入緊急狀態。

現時最少逾2,000名難民在寒冷天氣下，被困白俄羅和波蘭邊境，最近數周已有數人死亡。難民主要來自中東和亞洲，多數為年輕男性，當中亦有婦女和兒童。有影片顯示，兩國邊境鐵絲網上擠滿人群，有人試圖透過切斷鐵絲等方式強行闖關，波蘭警方釋放催淚彈驅散。

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責任編輯：李俊儀

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