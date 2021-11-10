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【Netflix遊戲】Netflix Games終登陸iOS平台！5款新遊戲獨立上架

科技 11:28 2021/11/10

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Netflix Games終於正式開放予iOS版訂閱用戶體驗，5款新遊戲現在都已可於App Store單獨下載。

Netflix上周正式推出Netflix Games自家遊戲服務，但僅開放Android平台使用，令外界一度擔心Netflix是否受到蘋果（Apple） App Store政策限制影響，難以登陸iOS平台。不過在香港時間凌晨時分，Netflix就宣布，Netflix Games終於正式開放予iOS版訂閱用戶體驗，5款新遊戲現在都已可於App Store單獨下載。

【Netflix】Netflix Games遊戲服務正式登場　首推5款Android遊戲　

【魷魚遊戲】官方下月推「魷魚遊戲」線上錦標賽　虛擬貨幣「SQUID」作入場費

Netflix在其官方Twitter發出公告，表示於美國時間11月10日起推出iOS版Netflix App的更新，並會開放Netflix Games功能予iOS版訂閱用戶體驗。不過下載遊戲的操作方式，就會與Android版Netflix有所不同。

5款首波推出的新遊戲：《怪奇物語1984（Stranger Things 1984）》、《怪奇物語 3：遊戲（Stranger Things 3: The Game）》、《Shooting Hoops》、《Card Blast》和《Teeter (Up)》以獨立的形式上架蘋果App Store。下載遊戲後，就會出現身分驗證的頁面，確認是否Netflix訂閱用戶。若為非訂閱用戶，啟動遊戲時畫面就會跳到支付註冊訂閱Netflix的費用通知。

    點擊圖片放大
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值得一提的是，雖然兩個平台的下載方式不一樣，但iOS平台同樣可享有專屬訂閱會員免費遊玩方式，無廣告、無遊戲內購、無需額外付費的方式將維持不變。另外，想玩Netflix遊戲的蘋果用戶就要注意多一件事，必須將手機更新到iOS 15或以上，才可遊玩。

【Netfilx】Netflix竟推免費方案搶客？　 Android用戶可免費看多套影集

責任編輯：曾曉汶

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