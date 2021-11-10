【蔚來NIO】蔚來讓品牌深入更多二三綫城市 第三季收入翻倍

被喻為中國電動車「新勢力」之一的蔚來汽車（NIO）公布第三季業績，第三季收入大增116.6%至98.05億元（人民幣，下同），高於市場預期。

【宏觀數據】中國10月PPI按年升13.5% 漲幅破紀錄新高，請按【見下頁】

但是，公司第三季每股淨虧損為1.82元，比市場預期為差；經季節調整的每股淨虧損為0.36元。公司第三季交付ES8、ES6和EC6車型合共24,439輛，並預計第四季電動車交付量介乎於23,500至25,500輛。公石預計第四季收入介乎93.76億至101.056億元。

【延伸閱讀】騰訊 700：騰訊首度發布3款自研晶片 部分已試產，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

蔚來在業績電話會上透露，公司現有32個蔚來中心和285個蔚來空間，覆蓋中國132個城市，將繼續加大和優化蔚來中心和蔚來空間的布局，讓蔚來的品牌深入到更多二三線城市。此外，NAD軟硬件系統的開發工作在順利推進，基於NT2.0平台的另外兩款新車型的開發工作也在按計劃開展，預計於明年下半年開始陸續交付給用戶。

【同場加映】溫股知新：以攻為守 佈局元宇宙

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛