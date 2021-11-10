【險資布局】險資提前布局開關概念 航空旅遊股獲增持

隨着經濟活動逐步正常化的預期上升，保險資金正在關注疫情後時代的投資機會。根據WIND數據，針對一些受疫情影響嚴重的行業，險資於第三季開始增持並進入相關個股前十大流通股東名單。比如，第三季末，中國人壽（02628）旗下的保險產品資金帳戶新進入中國中免（滬：601888）前十大流通股名單，持股數量834.67萬股，佔流通股比例0.43%，為第九大流通股東。

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同時，屬於航空運輸業的上海機場（滬：600009），前十大流通股東名單內也出現兩個險資帳戶，包括新華保險（01336）和大家人壽，這兩個帳戶分別持股約1,640萬股、606萬股，佔流通股比例分別為1.5%、0.55%，成為該股第五及第八大流通股東。此外，新華保險還在第三季新進重倉白雲機場（滬：600004），持股近1,812萬股，佔流通股比例為0.88%，為第四大流通股東。

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有險資投資經理稱，這些行業是受疫情影響嚴重的行業，雖然目前業績還未完全恢復，但隨着經濟活動逐步恢復的預期有所提升，上述增持或許意味著險資開始關注疫情後的投資機會，這是一種提前布局的表現。雖然從短期來說尚不好明確，但從長線來說，確定性應該是比較高的，險資相對偏愛這樣的機會。

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記者：林衛