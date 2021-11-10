【宏觀數據】中國10月PPI按年升13.5% 漲幅破紀錄新高

國家統計局周三（10日）公布，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲13.5%，按月上漲2.5%；首10個月平均工業生產者出廠價格比上年同期上漲7.3%。受煤炭價格上升推動，中國10月PPI創下有紀錄以來最高漲幅。

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從環比角度，PPI漲幅比上月擴大1.3個百分點，其中，生產資料價格上漲3.3%，漲幅擴大1.8個百分點；生活資料價格由持平轉為上漲0.1%。由行業來看，國際原油價格向上，帶動國內石油相關行業價格上漲，其中石油開採業價格漲7.1%，化學原料和化學製品製造業價格上漲6.1%，精煉石油產品製造業價格上漲5.8%，化學纖維製造業價格上漲3.5%，上述四個行業合計影響PPI上漲約0.76個百分點。

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同時，因煤炭供應偏緊，價格大幅上漲，煤炭開採和洗選業價格上漲20.1%，煤炭加工業價格上漲12.8%，合計影響PPI上漲約0.74個百分點，部分高耗能行業產品價格也上漲。不過，隨着當局向煤企施壓擴大產能及限價，國內動力煤價格已迅速下滑，相信PPI有望見頂回落。

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記者：林衛