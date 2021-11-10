▲ 【TSLA】Tesla股價兩日跌逾16% 馬斯克身家縮水3900億元

Tesla特斯拉（美：TSLA）股價連跌兩日，周二再跌12%，創14個月以來最大單日跌幅，兩日累跌逾16%。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）身家亦因此縮水。馬斯克弟弟Kimbal Musk率先在上周末沽出部分Tesla持股套現，繼而馬斯克周末在Twitter進行沽Tesla持股投票，消息觸發Tesla股價借勢回吐。

馬斯克身家在兩日內縮水500億美元（約3900億港元），導致彭博億萬富翁指數出現史上最大的兩日跌幅。有關指數上一次錄得最大單日身家跌幅，為亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯於2019年與前妻離婚分身家後，單日損失360億美元。

馬斯克與貝索斯身家距離拉近

雖然馬斯克身家縮水，仍以3230億美元身家，位列全球首富，惟馬斯克身家較亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯身家的領先優勢，已縮窄至830億美元。馬斯克於今年1月超越貝索斯，成為全球首富。

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