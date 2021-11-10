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全球世紀末恐升溫2.4度 研究警告短期減排不足

環球社會熱點 10:53 2021/11/10

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減少溫室氣體排放限制全球升溫是第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）的最大目標，但有研究指出，目前各國短期減排力度仍然不足夠，全球氣溫在本世紀末恐怕上升攝氏2.4度，超越《巴黎協定》提出的水平。

【COP26】奧巴馬批大國缺席 籲各國及早逆轉氣候災難 【下一頁】

全球氣候分析權威聯盟Climate Action Tracker（簡稱CAT）的周二（9日）發表的研究強調，COP26中依靠各國提出的長期目標，包括印度承諾在2070年達致碳中和等，預測全球升溫可以控制在攝氏1.8至1.9度。

然而CAT指出，根據各國現階段未來10年的減排目標，全球預計在世紀末升溫攝氏2.4度，屆時各種極端天氣將更頻繁出現，如海平面上升﹑乾旱﹑水災及熱浪等，勢對全球造成嚴重破壞。

英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和 【下一頁】

CAT其中一個組織Climate Analytics的行政總裁Bill Hare表示，對部分國家在COP26對控制升溫1.5度展示充分自信感到憂慮，認為現況距離目標依然遙遠，並指各國輕視短期減排目標。

研究更比較不同國家減排承諾及實際推行的環保政策差距，發現若維持原有政策，非但減排目標難以達到，全球氣溫更可能上升至攝氏2.7度。其中一名研究員Niklas Höhne指出，各國的長期目標固然重要，但短期減排措施確實不足。

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責任編輯：吳漢培

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