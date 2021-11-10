  • 20°C
香港時間 : 20211110日 (三) 10:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美關係】習近平、拜登據報下周通話　美延長涉軍中企投資禁令一年

股市 09:53 2021/11/10

分享：

【中美關係】習近平、拜登據報下周通話　美延長涉軍中企投資禁令一年

國家主席習近平和美國總統拜登據報計劃下周舉行視像會議，但具體日期尚未敲定。另外，美國延長涉軍中國企業投資禁令一年，禁止美國機構和個人投資被納入黑名單的中企。

華爾街與中證監人行據報恢復對話　近3年來首次召開【下一頁】

《路透》和《彭博》都引述消息指，國家主席習近平和美國總統拜登計劃下周舉行視像會議，但仍在磋商確實日期。 消息指，今次會議不會涉及中國駐休斯敦領事館和美國駐成都領事館是否重開的問題。

中美元首9月初通話後，兩國外交和財金官員不時溝通，中美關係近幾個月來似稍有改善 。不過，美國部分對華強硬的政策仍然繼續生效。拜登去信眾議院議長佩洛西，表明已將禁止投資與中國軍方有關企業的命令，延長一年至明年11月。

華為中芯國際列「黑名單」獲從寬對待？　從供應商購逾千億美元美國技術【下一頁】

拜登在信中指，中方愈來愈多利用美國資本實現軍事、情報等的發展和現代化，對美國繼續造成非同尋常的威脅。 延長行政令旨在阻止美國投資公司、養老基金和其它機構購買被中國軍方持有或受益的中國公司股票。目前黑名單上共有59間中國公司，包括中芯 （00981） 、中移動 （00941） 、中海油 （00883） 等。

相關文章： 【中美關係】拜登政府傳重新考慮調查中國補貼問題

【貝萊德】遭索羅斯狠批　貝萊德：投資活動有助中美經濟互聯　冀為客戶尋找廣泛機會

 

軍事 外交 股票 中美關係 佩洛西 拜登 習近平 中國 美國

上一篇文章

【異動股】Tesla隔夜急插12%　理想小鵬齊跌8%　比亞迪失300元

下一篇文章

【有線寬頻1097】新世界發展鄭家純累斥2.09億增持有線寬頻大股東永升　邱達昌、李思廉盡沽持股、有線復牌升一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【bitcoin】花旗前CEO：3年內所有大型金融機構很快會考慮用加密貨幣交易
【bitcoin】花旗前CEO：3年內所有大型金融機構很快會考慮用加密貨幣交易
【內房危機】佳兆業承認：現金流非常緊張　徹底喪失投資能力
【內房危機】佳兆業承認：現金流非常緊張　徹底喪失投資能力
【加電費】中電港燈2022年加電費5.8%和7%　兩電股價微升、周息率同逾4厘
【加電費】中電港燈2022年加電費5.8%和7%　兩電股價微升、周息率同逾4厘
【內房危機】內地官媒：高盛正在買入內房債　「外資正看準時間抄底」
【內房危機】內地官媒：高盛正在買入內房債　「外資正看準時間抄底」
【恒指夜期+ADR】美團ADR軟　夜期跌89點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR軟　夜期跌89點（不斷更新）
【美股收市】Tesla遭拋售急瀉12% 道指收市跌112點
【美股收市】Tesla遭拋售急瀉12% 道指收市跌112點
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款