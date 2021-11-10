▲ 【中美關係】習近平、拜登據報下周通話 美延長涉軍中企投資禁令一年

國家主席習近平和美國總統拜登據報計劃下周舉行視像會議，但具體日期尚未敲定。另外，美國延長涉軍中國企業投資禁令一年，禁止美國機構和個人投資被納入黑名單的中企。

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《路透》和《彭博》都引述消息指，國家主席習近平和美國總統拜登計劃下周舉行視像會議，但仍在磋商確實日期。 消息指，今次會議不會涉及中國駐休斯敦領事館和美國駐成都領事館是否重開的問題。

中美元首9月初通話後，兩國外交和財金官員不時溝通，中美關係近幾個月來似稍有改善 。不過，美國部分對華強硬的政策仍然繼續生效。拜登去信眾議院議長佩洛西，表明已將禁止投資與中國軍方有關企業的命令，延長一年至明年11月。

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拜登在信中指，中方愈來愈多利用美國資本實現軍事、情報等的發展和現代化，對美國繼續造成非同尋常的威脅。 延長行政令旨在阻止美國投資公司、養老基金和其它機構購買被中國軍方持有或受益的中國公司股票。目前黑名單上共有59間中國公司，包括中芯 （00981） 、中移動 （00941） 、中海油 （00883） 等。

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