【港股市況】恒生指數午後跌逾200點　騰訊績前升2%、友邦跌5%破底（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周二回落，道指跌112點，港股今早輕微25點，早段在騰訊 （00700） 帶動下一度倒升，惟反彈乏力。恒生指數半日跌292點，報24520點，成交652億元。恒生科技指數跌0.5%，報6188點。騰訊績前升2%；友邦 （01299） 跌逾3%；車股下跌，比亞迪 （01211） 跌5%；花樣年 （01777） 復牌跌逾36%。

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即市走勢︰

【13：37】友邦 （01299） 跌幅擴大至半成，破底低見81.3元。

【13：33】【異動股】君實生物午後彈升9% PD-1抗癌抑製劑國家醫保談判展開

【13：29】位元堂 （00897） 升近五成，破頂高見0.51元，涉32宗成交或222萬元。

【13：26】信達生物 （01801） 逆市升4%，高見79.8元。

【13：21】領展 （00823） 升幅擴大至近2%，高見70.85元。

【13：18】保利協鑫 （03800） 跌逾7%，低見2.54元，成交5.5億元。

【13：14】金融股領跌，除友邦 （01299） 跌逾4%外，滙豐 （00005） 跌近2%，低見44.7元。

【13：09】友邦 （01299） 午後跌4%，破底低見82.05元。

【13：04】東岳 （00189） 股價跌半成，低見14.86元，成交1.5億元。

【13：01】領展 （00823） 績後升0.4%，高見70元。

【領展再收購】領展58億收購兩項香港汽車服務中心物業 一周兩度收購

【13：00】港股午後初段跌約280點，報24533點；科指跌0.4%，報6195點。

【12：28】【領展業績】領展上半財年每基金單位分派增12.7% 香港平均續租租金調整率升至3.4%

【12：01】【乳業股】蒙牛急跌7% 官媒：奶業不宜追求高定價及高端化

【12：00】恒生指數半日跌292點，報24520點，成交652億元。恒生科技指數跌0.5%，報6188點。騰訊 （00700） 績前升2%；友邦 （01299） 跌逾3%；車股下跌，比亞迪 （01211） 跌5%；花樣年 （01777） 復牌跌逾36%。

【11：45】恒指中午收市前跌約285點，報24528點。

【11：40】【恒大3333】恒大違約在即？ 3筆逾期利息寬限期今日屆滿涉近12億元

【11：31】恒大汽車 （00708） 逆市升7%，高見3.83元；恒大 （03333） 跌0.4%；恒大物業 （06666） 升0.5%。

【11：30】內地股市向下，上證、深證半日分別跌1.2%；創業板指跌1.4%。

【11：21】大市跌勢略喘定，恒指最新跌約245點，報24566點；科指跌0.5%，報6193點。

【11：10】蒙牛 （02319） 跌逾7%，低見44.8元。

【11：02】恒指跌300點，跌至24500點水平；科指跌1%，報6156點。

【10：57】友邦 （01299） 跌3%，低見82.9元。

【10：53】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾5%，低見293.8元。

【10：42】【異動股】Tesla隔夜急插12% 理想小鵬齊跌8% 比亞迪失300元

【10：38】電力股向下，潤電 （00836） 、龍源電力 （00916） 跌半成；中國電力 （02380） 跌逾3%。

【10：34】恒指跌幅大至200點，跌至約24600點；科指轉跌0.5%，報6192點。

【10：26】領展 （00823） 績前偏軟，股價隨市跌0.4%，低見69元。

【10：16】創科 （00669） 逆市升逾3%，高見166.5元。

【10：14】大市最新跌約65點，報24747點；科指升近0.2%，報6233點。

【10：04】舜宇 （02382） 反彈3%，高見209.6元；另一手機孖寶瑞聲 （02018） 升1%，高見32.35元。舜宇10月手機鏡頭出貨量約1.15億件，按年跌27.8%，而按月則跌13.2%。

【舜宇光學2382】舜宇光學：10月手機鏡頭出貨量按年跌27.8% 受手機需求放緩、國慶假提前出貨拖累

【09：54】騰訊 （00700） 績前炒上，升幅擴大至近3%，高見477.6元，帶動恒指轉升。

【騰訊業績】騰訊周三放榜 季績前花旗先降目標價

【09：50】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見473元.6，大市跌幅收窄至約75點。

【09：46】有線寬頻 （01097） 早段升幅擴大至近四成，高見0.095元，成交634萬元。

【09：45】ATMX個別發展，騰訊 （00700） 逆市升逾1%；美團 （03690） 升0.4%；阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；小米 （01810） 跌0.7%。

【09：43】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至3%，於300元關口爭持；吉利 （00175） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌近2%；廣汽 （02238） 續穩升0.3%。

【09：35】恒大汽車 （00708） 早段轉升逾3%，高見3.76元。

【09：31】中國10月CPI按年升1.5%，PPI按年升13.5%。

【09：31】大市開市後跌逾100點，報24696點，跌116點。

【09：25】Tesla（美︰TSLA）股價跌近12%，加上蔚來汽車（美︰NIO）展望遜預期，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 分別跌半成。另外，比亞迪 （01211） 跌逾1%；吉利 （00175） 跌0.2%；長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 則逆市靠穩升0.1%。

【業績】蔚來汽車季度收入按年升近1.2倍 展望遜市場預期

【09：21】恒生指數開報24787點，跌25點。恒生科技指數跌0.2%，報6209點。騰訊 （00700） 績前升1%；友邦 （01299） 跌逾2%；花樣年 （01777） 復牌挫五成；有線寬頻 （01097） 升10%。

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【有線寬頻1097】新世界發展鄭家純累斥2.09億增持有線寬頻大股東永升 邱達昌、李思廉盡沽持股

【09：13】期指開報24695點，跌84點或0.3%。

【08：58】恒指黑期跌約102點，報24708點；道指期貨跌78點，報36241點。

【08：17】【恒大汽車】恒大汽車折讓近兩成配股籌5億 用於新能源汽車研發及生產製造

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【07：45】【新股IPO】安能物流9956超額認購1.8倍 一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24735點，跌77點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.23元，較港收市價低0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報466.25元，較港收市價高2.25元或0.5%。

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【07：30】特斯拉（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）弟弟金巴爾（Kimbal Musk）上周五通過行使Tesla股票期權，出售了8.85萬股，特斯拉股價收市瀉12%，拖累美股周二高位回落，加上市場猜測儲局更換領導層，亦為大市帶來沽壓。道指收報36319點，跌112點或0.31%；標指收報4685點，跌16點或0.35%；納指收報15886點，跌95點或0.6%。

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責任編輯︰梁浩碩