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【港股市況】恒生指數低開25點　騰訊績前升1%、花樣年復牌挫五成（不斷更新）

股市 09:36 2021/11/10

分享：

港股市況不斷更新

美股周二回落，道指跌112點，港股今早輕微低開，恒生指數開報24787點，跌25點。恒生科技指數跌0.2%，報6209點。騰訊 （00700） 績前升1%；友邦 （01299） 跌逾2%；花樣年 （01777） 復牌挫五成；有線寬頻 （01097） 升10%。

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    +2

即市走勢︰

【09：35】恒大汽車 （00708） 早段轉升逾3%，高見3.76元。

【09：31】中國10月CPI按年升1.5%，PPI按年升13.5%。

【09：31】大市開市後跌逾100點，報24696點，跌116點。

【09：25】Tesla（美︰TSLA）股價跌近12%，加上蔚來汽車（美︰NIO）展望遜預期，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 分別跌半成。另外，比亞迪 （01211） 跌逾1%；吉利 （00175） 跌0.2%；長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 則逆市靠穩升0.1%。

【業績】蔚來汽車季度收入按年升近1.2倍　展望遜市場預期

【09：21】恒生指數開報24787點，跌25點。恒生科技指數跌0.2%，報6209點。騰訊 （00700） 績前升1%；友邦 （01299） 跌逾2%；花樣年 （01777） 復牌挫五成；有線寬頻 （01097） 升10%。

【內房危機】花樣年復牌　未還2021年票據　續磋商

【有線寬頻1097】新世界發展鄭家純累斥2.09億增持有線寬頻大股東永升　邱達昌、李思廉盡沽持股

【09：13】期指開報24695點，跌84點或0.3%。

【08：58】恒指黑期跌約102點，報24708點；道指期貨跌78點，報36241點。

【08：17】【恒大汽車】恒大汽車折讓近兩成配股籌5億　用於新能源汽車研發及生產製造

【07：59】【業績｜濠賭股】永利澳門第三季虧損按年收窄近36%　經營收益升逾3倍

【07：45】【新股IPO】鴻承環保科技2265︰上市時間表延期

【07：45】【新股IPO】安能物流9956超額認購1.8倍　一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24735點，跌77點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.23元，較港收市價低0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報466.25元，較港收市價高2.25元或0.5%。

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【07：30】特斯拉（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）弟弟金巴爾（Kimbal Musk）上周五通過行使Tesla股票期權，出售了8.85萬股，特斯拉股價收市瀉12%，拖累美股周二高位回落，加上市場猜測儲局更換領導層，亦為大市帶來沽壓。道指收報36319點，跌112點或0.31%；標指收報4685點，跌16點或0.35%；納指收報15886點，跌95點或0.6%。

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【開市9點半】騰訊收市放榜　美焦點股超波動　Tesla 3天跌兩成　馬斯克弟上周五高位出貨

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 股票 港股ADR 恒生指數

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