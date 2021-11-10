【恒大汽車】恒大汽車折讓近兩成配股籌5億、逆市升5%　用於新能源汽車研發及生產製造（附圖集）

▲ 【恒大汽車】恒大汽車折讓近兩成配股籌5億 用於新能源汽車研發及生產製造

恒大汽車 （00708） 配股。恒大汽車公布於11月9日和配售代理簽訂了配售與認購協議，通過先舊後新方式，配售1.74億股，相當於經擴大已發行股本1.76%，配售價每股2.86元，較恒大汽車上日收市價3.57元，折讓19.89%。恒大汽車開報3.52元，低開0.05元或1.4%，其後倒升，高見3.83元，中午收市報3.75元，升0.18元或5%，成交7.7億元。

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恒大汽車表示，預期配售事項的所得款項總額為約5億元。擬用於集團新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

完成後，中國恒大 （03333） 持有恒大汽車股權由63.67%攤薄至62.55%。

昨日報道指，工信部新車申報目錄顯示，恒大汽車已首次申報兩款型號「HDE6470BEVA0F」及「HDE6470BEVA1F」，兩車款的車身均印有「恒馳5 LX」。

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責任編輯︰梁浩碩