▲ 庫克稱蘋果正在研究加密貨幣功能，但沒有立即在Apple Pay中推出這種功能的計劃。（法新社資料圖片）

蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)表示，該公司正在研究加密貨幣功能，但沒有立即在Apple Pay中推出這種功能的計劃。

庫克周二在《紐約時報》DealBook會議上發表了上述評論。被問及該公司是否計劃在其Apple Pay功能中支持加密貨幣購買，庫克表示，雖然他個人投資加密貨幣，但他沒有計劃將蘋果的現金投資到該資產。

他表示，「我不認為人們買蘋果股票是為了獲得加密貨幣的敞口。」庫克還表示，蘋果公司近期沒有接受加密貨幣購買其產品的計劃。他指出，NFT（非同質化代幣）是加密貨幣世界中一個「有趣」的部分。

在會議期間，庫克還為蘋果App Store收取的費率進行了辯護，稱大多數開發者被收取了15%，而不是全部的30%。但他確實表示，未來將對App Store進行更多調整。他還表示，想要通過網絡或其他方式安裝應用而不是通過App Store安裝的用戶，可以購買安卓手機而非iPhone。

被問及Meta Platforms Inc.以及其對元宇宙的大力推動，庫克表示增強實境（AR）仍然是蘋果的一項核心技術。據報道，該公司計劃最早在明年推出自己的混合現實頭戴式設備。

相關新聞：蘋果CEO庫克稱個人持有數字加密貨幣

【元宇宙】AMD獲Meta訂單 股價升逾10%

【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位 前Google CEO：發展伴隨更大隱憂

責任編輯：李勝君

