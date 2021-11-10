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【AAPL】庫克：蘋果正在研究加密貨幣功能、不會直接持有　如何評論元宇宙熱潮？

股市 11:07 2021/11/10

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【AAPL】庫克：蘋果正在研究加密貨幣功能、不會直接持有　如何評論元宇宙熱潮？

蘋果公司（Apple Inc. ，美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）出席論壇時表示，該公司正在研究加密貨幣功能，但沒計劃有立即在Apple Pay中推出相關功能。庫克續指，雖然他個人有投資加密貨幣，但沒有計劃將蘋果的現金投資到加密貨幣資產。

他表示，「我不認為人們買蘋果股票是為了獲得加密貨幣的敞口。」庫克還表示，蘋果公司近期沒有接受加密貨幣購買其產品的計劃。他指出，NFT（非同質化代幣）是加密貨幣世界中一個「有趣」的部分。

庫克：個人持有數字加密貨幣 蘋果不會涉足加密貨幣業務，可見【下一頁】

在會議期間，庫克還為蘋果App Store收取的費率辯護，稱大多數開發者被收取15%，而不是最高的30%，但未來將對App Store進行更多調整。

他還表示，想要通過網絡或其他方式安裝應用，而不是通過App Store安裝的用戶，可以購買安卓手機而非iPhone。

被問及Meta （前稱Facebook，美：FB）以及其對元宇宙的大力推動，庫克表示增強實境（AR）仍然是蘋果的一項核心技術。據報道，該公司計劃最早在明年推出自己的混合現實頭戴式設備。

【ET財智Talk】元宇宙概念股熱炒？　利達黃耀宗教路聚焦3大主題布局美股（立即收看） 

相關新聞：

蘋果CEO庫克稱個人持有數字加密貨幣

【元宇宙】AMD獲Meta訂單　股價升逾10%

【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂

責任編輯：李勝君

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 元宇宙 NFT 庫克 Apple Pay Apple AR iPhone App Store

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