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【開市9點半】騰訊收市放榜　美焦點股超波動　Tesla 3天跌兩成　馬斯克弟上周五高位出貨

股市 06:45 2021/11/10

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騰訊 （00700） 今日收市後放榜，市場料增長會放緩，然而，騰訊股價自今年高位回吐近4成，相信已反映大部分負面因素。

外圍焦點落在元宇宙概念，Nvidia（美：NVDA）和Roblox（美：RBLX）股價造好，至於Tesla（美：TSLA）就連續第3日回吐﹐3天累跌逾兩成，Elon Musk弟弟竟在上周五提前沽貨套現，最高出貨價逾1200美元。

新聞重點

1. 【TSLA】Tesla股價突挫逾10%　馬斯克弟弟搶先一步套現　上周五1237美元高位出貨

2. 【NVIDIA元宇宙】NVIDIA再推AI新工具拓元宇宙　人工智能虛擬化身技術登場

3. 【美股焦點】通用電氣將分拆為3間上市公司　專注航空、醫療及能源

4. 【元宇宙概念】Roblox上季營收翻倍勝預期

5. 【儲局主席】布雷納德晤拜登　鮑威爾連任再添變數

6. 【內房危機】佳兆業承認：現金流非常緊張　徹底喪失投資能力

7. 【內房危機】內地官媒：高盛正在買入內房債　「外資正看準時間抄底」

8. 【舜宇光學2382】舜宇光學：10月手機鏡頭出貨量按年跌27.8%

9. 【滙豐HSBC】滙豐：在華增聘財管人手提前達標

*今早9時《ET開市直擊》盈立證券陳偉聰為你分析市場形勢，做好開市準備*【按此】（歡迎到本節目留言區即時交流）

港股ADR及美股收市情況：

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