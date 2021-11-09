【TSLA】Tesla股價突挫逾10%　馬斯克弟弟搶先一步套現　上周五1237美元高位出貨

Tesla早段曾急插逾一成，低見1032美元，較高位1229美元回吐16%，最新跌幅收窄至逾6%，但未重返1100美元關。消息上，Tesla創辦人Elon Musk的弟弟Kimbal Musk上周五沽貨，獲利近1.1億美元。

據特斯拉（Tesla，美：TSLA）給予美國證交會SEC的文件，Tesla創辦人Elon Musk的弟弟Kimbal Musk在上周五（5日）通過行使Tesla股票期權獲利近1.1億美元（約8.5億港元），而這發生於Elon Musk發起售股的投票之前。

文件顯示，Kimbal Musk以每股74.17美元、總計185.4萬美元的價格購買了2.5萬股Tesla股票，同日，他在公開市場出售這些股票，價格最高為每股1237美元，轉手賺近1.1億美元。

在這次交易後，Kimbal Musk仍持有51.1萬股Tesla。

在他進行交易後，Elon Musk在上周六（6日）詢問Twitter用戶他是否應該出售10%的Tesla股份，吸引了逾350萬網民參與，58%網民投下贊成。

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編輯：區嘉俊